﻿ В Риге из-за снегопада задерживается общественный транспорт, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В понедельник, 17 декабря, утром из-за снегопада общественный транспорт в Риге может задерживаться на 15 минут, сообщил агентству LETA представитель столичного предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme Виктор Закис.

Сегодня около 7 часов утра на ул. Клейсту произошло ДТП, в результате которого грузовой автомобиль почти на 40 минут перегородил улицу, остановив движение автобусов 13-го маршрута в Бабите. В настоящее время движение по данному маршруту возобновилось.

В других районах столицы общественный транспорт также может запаздывать - отставание автобусов от графика составляет до 15 минут, троллейбусов - до 10 минут. Трамваи курсируют по расписанию.

По словам представителя Rīgas satiksme, с учетом погодных условий движение общественного транспорта в Риге сегодня будет медленнее в течение всего дня.

Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv