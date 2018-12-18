﻿ Новости транспорта из-за рубежа: Китай готов увеличивать и импорт, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

Предприятие Latvijas dzelzceļš активно развивает сотрудничество с другими странами в области транспорта и логистики. Периодически предприятие готовит небольшой информационный отчет о самых актуальных событиях, происходящих в соседних странах, и предлагает ознакомиться с ними читателей Mixnews.

Белоруссия готова стать морским государством

«Взгляд» информирует, что посол Республики Беларусь в Турции Андрей Савиных сообщил о том, что турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта на Днепре в Нижних Жарах Брагинского района Гомельской области. Порт смог бы превратить Белоруссию в морское государство. В результате с помощью судов «река-море» страна могла бы экспортировать товары более чем в 20 стран мира, а Гомельская область стала бы двигателем экономического развития всей Белоруссии. Представитель группы турецких предприятий «Derin Shipping & Trading Co» Эркам Йилдирим также подтвердил возможность совместных экономических проектов, способных обеспечить Белоруссии выход к Черному морю через территорию Украины.

У литовских аэропортов было очень удачное лето

Бизнес-издание «Verslo žinios» пишет о том, что летний сезон оказался удачным для аэропортов Литвы, которые обслужили 4 миллиона пассажиров, что стало новым рекордом. Поэтому, чтобы не потерять набранный летом темп, зимой аэропорты предлагают 8 новых направлений полетов из Вильнюса – в Амман, Львов, Тревизо, Амстердам, Мюнхен, Берлин, Стокгольм и Париж. В свою очередь, из Каунаса пассажиры смогут улететь в Болонью, Милан, Турку и Тель-Авив. По данным «ACI Europe», литовские аэропорты создают 2,5% ВВП страны.

Эстония думает о пассажирском поезде Таллин - Киев

rzd-partner.ru пишет, что эстонское железнодорожное предприятие АО «Eesti Raudtee» на будущий год планирует приступить к пассажирским перевозкам по маршруту Таллин – Киев, однако окончательное решение будет принято по окончании маркетингового исследования и встречи с украинскими партнерами. АО «Eesti Raudtee» оценивает, насколько успешно реализуется план деятельности поезда Киев – Рига и каков интерес пассажиров к нему. «Нас интересует, сколько пассажиров в данном поезде. Надеемся, что пассажиропоток окажется таким, чтобы появилась и возможность пустить поезд до Таллина», – отмечает директор АО «Eesti Raudtee» по развитию бизнеса Артур Райхман.

Российские железные дороги планируют к 2030 году внедрить локомотивы без машинистов

rzd-partner информирует о планах российских железнодорожников до 2030 года начать использование локомотивов с дистанционным управлением. Об этих амбициозных намерениях сообщил заместитель начальника филиала Российских железных дорог «Дирекция тяги» Николай Михальчук.

Ирану вновь придется жить под санкциями США

5 ноября вступил в силу второй пакет санкций, установленных Соединенными Штатами Америки против Ирана, целью которого являются ограничения на экспорт иранской нефти. Санкции затрагивают более 700 физических и юридических лиц, иранские морские и воздушные суда. Times.kz сообщает, что США предупредили об ожидаемых рисках те страны, которые позволят иранским танкерам заходить в свои порты. Например, компании, против которых обращены санкции, потеряют доступ к страхованию на международном рынке. Единственной возможностью для них останется использование услуг иранских страховых компаний, однако в случае, если будут иметь место серьезные происшествия, эти страховщики просто не смогут покрыть убытки.

Однако из санкционного списка исключены иранский порт Чахбехар и железная дорога к порту. РИА «Новости» информируют, что это сделано потому, что порт используется для транспортировки афганских и индийских энергоресурсов.

У Израиля будет совместный железнодорожный проект с арабскими государствами

rzd-partner.ru со ссылкой на израильский телеканал «Channel-2» и «SalamNews» пишет о проекте железной дороги, которая соединит богатые государства Персидского залива и Израиль, таким образом, укрепив экономику Израиля, Иордании, Палестинской автономии, Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. После запуска железной дороги для этих государств появится альтернатива нынешнему маршруту через Ормузский пролив. Новая железнодорожная линия возьмет свое начало в Хайфе и продолжится по исторической Хиджазской железной дороге до границы с Иорданией, а далее пойдет на Саудовскую Аравию и другие страны. Строительство предполагается осуществить в максимально короткие сроки. В 2030 году торговые возможности железной дороги достигнут 250 миллиардов долларов, что в четыре раза превышает нынешние доходы израильских портов. По железной дороге будут выполняться как грузовые, так и пассажирские перевозки.

Китай готов увеличивать и импорт

Двуязычный (китайский и российский) портал biang.ru пишет о сообщении лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина по поводу того, что Китай планирует увеличение импорта. Он подчеркивает, что Китай является крупным рынком с неизмеримыми возможностями. Для повышения внутреннего рыночного потенциала Китай готовится упростить таможенные процедуры и снизить ввозные пошлины, ускоренно развивать новые формы и модели торговли, включая трансграничную торговлю в Интернете. Тем временем ТАСС сообщает, что китайский премьер Ли Кэцян отметил прирост товарооборота между КНР и Россией. По его словам, в этом году данный показатель достигнет 100 миллиардов долларов (за 9 месяцев он уже увеличился на 25,7%). Однако при этом Ли Кэцян указывает, что подобные цифры не являются «потолком» экономического сотрудничества обоих государств.

Монголия планирует строить железную дорогу для экспорта угля

«Reuters» информирует, что Монголия планирует к 2021 году построить железную дорогу для доставки угля в Китай. Эта линия соединит угледобывающий бассейн «Tavan Tolgoi» с китайской границей. В течение года по железной дороге в Китай можно будет доставлять 30 миллионов тонн монгольского угля. Монголия уверена, что спрос китайской сталелитейной промышленности на уголь по-прежнему будет увеличиваться. Правда, китайские аналитики полагают, что расцвет этой отрасли уже приближается к своей наивысшей точке развития и в дальнейшем возможно его снижение. Опрошенные «Reuters» аналитики также указывают, что из-за высоких логистических затрат монгольский уголь на китайском рынке может оказаться неконкурентоспособным.

«Tavan Tolgoi» является одним из крупнейших в мире месторождений угля. Его запасы рассчитываются в объеме порядка 7,4 миллиарда тонн.