﻿ На Рождество изменится расписание общественного транспорта, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В Риге во время праздничных выходных будут внесены изменения в работу общественного транспорта, автомобильных парковок, которые находятся в ведении самоуправления, а также изменятся часы работы клиентских центров и порядок использования проездных билетов. Об этом пишет портал Riga.lv.

Общественный транспорт (трамвай, троллейбус, автобус)

24, 25 и 26 декабря общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Пассажиры, которые приобрели проездной на месяц, но действующий только по рабочим дням, должны будут считаться с тем, что в праздничные дни этот билет будет не действителен.

Центры обслуживания клиентов

Из-за ремонтных работ центр обслуживания клиентов по адресу улица Бривибас 49/53, будет закрыт с 15 часов 21 декабря до 10 часов 2 января 2019 года.

22 декабря все центры обслуживания клиентов, за исключением центра на улице Бривибас 49/53, будут работать с 10:00 до 16:00.

В воскресенье 23 декабря и в понедельник 24 декабря все центры обслуживания клиентов будут закрыты, а будет работать только пункт по улице Спикеру 1.

25 и 26 декабря все клиентские центры будут закрыты.

Автостоянки

Платные автостоянки рижского самоуправления, которые обслуживает Rīgas Satiksme, 24, 25 и 26 декабря можно будет использовать совершенно бесплатно, за исключением подземной автостоянки на улице Кр. Валдемара 5а, – там за автостоянку нужно будет платить по установленному тарифу.

Мини-бусы, экспресс-бусы, ночное сообщение

24, 25 и 26 декабря будут курсировать по графику воскресного дня. Ночные рейсы будут обеспечены в ночь с 21 на 22 декабря, а также с 22 на 23 декабря.

Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv