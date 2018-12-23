﻿ Водителей предупреждают: из-за снега затруднено движение на доронах Латвии, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В воскресенье, 23 декабря, утром из-за снега и обледенения затруднено движение транспорта по главным дорогам страны и региональным дорогам Латвии, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Чтобы улучшить условия дорожного движения в работах по чистке дорог участвуют 128 единиц снегоуборочной техники. Скользкие и заснеженные участки дороги будут очищены и посыпаны противоскользящим материалом.

Дорожное движение затруднено на нескольких главных трассах страны - на промежутке Айнажского шоссе (A1) от Берги до поворота на Бирини, на промежутке Видземского шоссе (A2) от Риги до поворота на Рауну и от Виреши до Вецлайцене, на промежутке Валмиерского шоссе (A3) от Мурьяни до Стренчи, на Рижской окружной дороге (A4 и A5), на промежутке Даугавпилсского шоссе (A6) от Риги до Огре и от Лиелварде до Патерниеки.

Также движение затруднено на промежутке Баускского шоссе (A7) от Риги до Иецавы, на Елгавском шоссе (A8), на промеж Лиепайского шоссе (A9) от Риги до Салдуса, на промежутке Вентспилсского шоссе (A10) от Риги до Усмы, на Резекненском шоссе (A12), на шоссе Гребнева-Медуми (A13), на Даугавпилсской окружной дороге (A14), на Резекненской окружной дороге (A15) и на промежутке Кокнесского шоссе (P80) от поворота на Скривери до Кокнесе.

На региональных дорогах движение затруднено по всей Латвии, за исключением окрестностей Бауски, Кулдиги, Лиепаи, Салдуса и Вентспилса.

Автоводителей призывают быть особенно осторожными и выбирать скорость, соответствующую состоянию покрытия дороги. Также стоит внимательно подбирать дистанцию и стиль вождения. На дорогах может образоваться так называемый черный лед.

Фото: pexels.com