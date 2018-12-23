﻿ Госконтроль опубликует отчет о расходах на инфраструктуру транспорта Риги, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В январе следующего года Госконтроль собирается опубликовать ревизию расходов на инфраструктуру рижского транспорта.

На данный момент ответственный департамент Госконтроля готовит следующий документ: "Соответствуют ли строительство, реконструкция и содержание инфраструктуры транспорта Риги, в том числе автостоянок, требованиям нормативных актов и является ли инфраструктура транспорта эффективной, экономичной и планомерной?".

Госконтроль сообщил в Twitter, что ревизия будет опубликована в январе 2019 года.

Par to, kur paliek Rīgas transporta infrastruktūrai nepieciešamā nauda, esam veikuši revīziju. Gaidiet revīzijas ziņojumu 2019. gada janvārī. https://t.co/fzF0ePo9fY — Valsts kontrole (@VKontrole) 20 декабря 2018 г.

Напомним, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс по трем закупкам Rīgas satiksme. Расследуются взятки должностных лиц и легализация незаконно нажитых средств.

Уголовный процесс касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

Фото: facebook.com/pg/rigassatiksme.lv