﻿ Taxify предупреждает о высоких тарифах в новогоднюю ночь, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

Вечером 31 декабря и утром 1 января платформа Taxify прогнозирует повышенную загруженность и призывает пассажиров выбирать другое время получения услуги, чтобы быстро доехать до места назначения. Представители предприятия отмечают, что количество вызовов в новогоднюю ночь вырастает в несколько раз, пишет Dienas bizness.

Согласно данным Taxify по объемам поездок в новогоднюю ночь в прошлом году, наиболее активное время для вызовов такси пришлось на 31 декабря с 19.00 до 22.00, когда люди ехали праздновать Новый год. Хотя спрос оставался высоким на протяжении всей ночи, самое активное время для вызовов было отмечено с 1.00 до 5.00.

Чтобы избежать ситуации, когда нет свободных такси, представители Taxify призывают воспользоваться услугами такси в другое время, например, с 17.00 до 18.00 и с 23.00 д 00.00.

Также Taxify к поездкам вечером 31 декабря и в ночь на 1 января снова применит динамичный тариф, таким образом стоимость поездки будет зависеть от интенсивности спроса. С самой высокой ценой придется считаться в самые загруженные промежутки времени, а также в тех частях города, где спрос наиболее высок, например, в центре города.

Taxify напоминает, что любой клиент может ознакомиться с планируемыми затратами на поездку – стоимость видна в приложении еще до подтверждения поездки.

Фото: flickr.com/Felix Josephat