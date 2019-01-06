﻿ В Риге пока не будут развивать систему парковок park and ride, Mixnews.lv

В Риге пока не будут развивать систему парковок park and ride (12)

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Транспорт и логистика | 6 января 2019 года, 13:56

В инвестиционных планах и в бюджете Риги средства на строительство новых автопарковок по системе park and ride пока не выделены, так это слишком дорогостоящие проекты, сообщила агентству LETA представитель департамента городского развития Рижской думы Солвита Бренце.

"В 2014 году, утверждая программу развития Риги на 2014-2020 гг., мы не заложили в план инвестиций эти конкретные проекты, так как решения park and ride должны быть комплексными, всеобъемлющими и связанными с улучшениями сети общественного транспорта и обслуживания", - пояснила она.

Дискуссии о введении системы park and ride в Риге начались еще в начале 2000-х годов. Пока по заказу думского департамента разработано два исследования - план и концепция развития этих автостоянок.

Сейчас единственный проект, находящийся в ведении департамента, предусматривающий также строительство парковки park and ride, - Торнякалнский мультимодальный узел.

Фото: pixabay.com

Комментарии 12
Ха-ха-ха1 час назад
Как же так! Ушаков и Америкс ещё в 2008 обещали автостоянки, а вернулись к старой надёжной дойки рижан через блокираторы колёс. Деньги такой предмет, его некогда нет. Ушаковское ригас сатикме на все деньги закупило наномыло, приобрело троллейбусы настолько улучшенные что в полтора раза дороже чем в других странах, а потом перестроили их на водород. Короче все на благо рижан. Вот у рижской думы денег на стоянки и не хватило. Ели ели наскребли на блокираторы колёс. УРА! Продолжай голосовать за Согласие!
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yes1 час назад
так везде воруют, и в армии, потом не удивлюсь узнается что во всех гос структурах воруют
5
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yes2 часа назад
да в риге как и в других городах латвии населения уже нет )) для кого эти не нужные парковки )) фото зачётное
6
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