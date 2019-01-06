﻿ В Риге пока не будут развивать систему парковок park and ride, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В инвестиционных планах и в бюджете Риги средства на строительство новых автопарковок по системе park and ride пока не выделены, так это слишком дорогостоящие проекты, сообщила агентству LETA представитель департамента городского развития Рижской думы Солвита Бренце.

"В 2014 году, утверждая программу развития Риги на 2014-2020 гг., мы не заложили в план инвестиций эти конкретные проекты, так как решения park and ride должны быть комплексными, всеобъемлющими и связанными с улучшениями сети общественного транспорта и обслуживания", - пояснила она.

Дискуссии о введении системы park and ride в Риге начались еще в начале 2000-х годов. Пока по заказу думского департамента разработано два исследования - план и концепция развития этих автостоянок.

Сейчас единственный проект, находящийся в ведении департамента, предусматривающий также строительство парковки park and ride, - Торнякалнский мультимодальный узел.

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