﻿ Вниманию водителей: введены ограничения движения на Островном мосту, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

С сегодняшнего дня в силу вступают ограничения на улице Краста, на Островном мосту и по ротационному кругу на улице Мукусалас. Об этом пишет NRA.

В связи с ремонтными работами, которые продлятся до 30 апреля, движение транспорта будет ограничено на улице Краста под путепроводом Островного моста, а также на промежутке Островного моста от путепровода на улице Краста до улицы Баускас.

В то же время из-за проведения ремонтных работ до 28 февраля будет ограничено движение транспорта на ротационном кругу улицы Мукусулас.

Компании, выполняющие работы, обязаны обеспечить пути объезда и установку дорожных знаков.

Во время проведения работ может превышаться допустимый уровень шума.

Фото: pixabay.com