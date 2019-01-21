﻿ ДТП у Рижской ГЭС: эстонский военный грузовик вез боеприпасы, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В понедельник, 21 января, недалеко от Рижской ГЭС произошла авария с участием грузового автомобиля Вооруженных сил Эстонии, который вез боеприпасы, сообщила представитель Министерства обороны Сандра Брале.

Брале указала, что боеприпасы не были повреждены в результате аварии.

В Госполиции сообщили, что движение транспорта на месте ДТП пока не возобновлено.

Ранее сообщалось, что на Рижской окружной дороге Саласпилс — Бабите (А5) около Рижской ГЭС произошла авария, в ходе которой столкнулись бензовоз и грузовой автомобиль Министерства обороны Эстонии.

Фото: instagram.com/dtp_latvia