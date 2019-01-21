﻿ ДТП у Рижской ГЭС: эстонский военный грузовик вез боеприпасы, Mixnews.lv

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ДТП у Рижской ГЭС: эстонский военный грузовик вез боеприпасы (3)

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Транспорт и логистика | 21 января 2019 года, 21:14

В понедельник, 21 января, недалеко от Рижской ГЭС произошла авария с участием грузового автомобиля Вооруженных сил Эстонии, который вез боеприпасы, сообщила представитель Министерства обороны Сандра Брале.

Брале указала, что боеприпасы не были повреждены в результате аварии.

В Госполиции сообщили, что движение транспорта на месте ДТП пока не возобновлено.

Ранее сообщалось, что на Рижской окружной дороге Саласпилс — Бабите (А5) около Рижской ГЭС произошла авария, в ходе которой столкнулись бензовоз и грузовой автомобиль Министерства обороны Эстонии.

Фото: instagram.com/dtp_latvia

Комментарии 3
30 минут назад
А если бы рвануло на Рижской ГЭС... Последствие можно себе представить. Вообще то сопровождать надо такие грузы соответствующим образом.
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Patriot35 минут назад
Nav svarìgi, ko veda igaunu militàrà masìna. Svarigi, ka vinu pavadìja ekskorta masìnas ar bàkugunìm, un iespèjams avarìjà iesaistìtàs masìnas soferis to nerespektèja. Laiks saprast un dot celu militàrajàm kolonàm atbilstosi celu satiksmes noteikumiem.
3
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хм...1 минуту назад
Там как минимум должно было быть сопровождение."?" А ессли не было?
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