﻿ Движение поездов у Золитуде возобновлено, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

После двухчасового перерыва возобновлено движение поездов на промежутке железной дороги между Золитуде и Депо, сообщила представитель Pasažieru vilciens Агнесе Лиците.

Ранее сообщалось, что в несчастном случае пострадал человек, поэтому движение поездов по маршруту Тукумс-Рига было остановлено.

В Госполиции журналистам подтвердили, что недалеко от станции Золитуде под колеса поезда попал человек, он скончался на месте происшествия.

Лиците рассказала, что обычно в таких ситуациях поезд не задерживается больше чем на 30 минут, однако в этот раз процесс затянулся. Поезд находился на промежутке между станциями, где пассажиров выпускать нельзя.

Однако потом было принято решение разрешить контролируемый выход. Люди отправились на автобус или другой транспорт.