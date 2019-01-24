﻿ Движение поездов у Золитуде возобновлено, Mixnews.lv

Движение поездов у Золитуде возобновлено
После двухчасового перерыва возобновлено движение поездов на промежутке железной дороги между Золитуде и Депо, сообщила представитель Pasažieru vilciens Агнесе Лиците.
Ранее сообщалось, что в несчастном случае пострадал человек, поэтому движение поездов по маршруту Тукумс-Рига было остановлено.
В Госполиции журналистам подтвердили, что недалеко от станции Золитуде под колеса поезда попал человек, он скончался на месте происшествия.
Šorīt #Zolitūde #Rīga #Latvija vilciens notrieca cilvēku, kas uz divām stundām apturēja vilcienu kustību šajā ceļa posmā.— BreakingLV (@breakinglv) 24 января 2019 г.
@JnisKlks pic.twitter.com/riYsWHXkfu
Лиците рассказала, что обычно в таких ситуациях поезд не задерживается больше чем на 30 минут, однако в этот раз процесс затянулся. Поезд находился на промежутке между станциями, где пассажиров выпускать нельзя.
Однако потом было принято решение разрешить контролируемый выход. Люди отправились на автобус или другой транспорт.