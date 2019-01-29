﻿ Вниманию водителей: из-за метели затруднено дорожное движение, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

Во вторник, 29 января, утром из-за снега, метели и обледенения во многих районах центральной части страны и Курземе затруднено движение транспорта по главным и региональным дорогам, сообщает Latvijas valsts ceļi.

Движение затруднено на Таллинском шоссе от Берги до Айнажи, на Видземском шоссе от Риги до Лигатне, на Валмиерском шоссе от Мурьяни до Брасловского моста, на Рижских окружных дорогах, на Даугавпилсском шоссе от Риги до Лиелварде, на Кокнесском шоссе от поворота на Скривери до Кокнесе, на Баускском и Елгавском шоссе, на Лиепайском шоссе от Риги до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе от Риги до Стразде и от Усмы до Вентспилса, на шоссе Лиепая-Руцава, а также на дороге Талси-Кулдига.

Valsts centrālajā daļā un Kurzemē braukšanu apgrūtina sniegs un apledojums. Strādā vairāk kā 110 ziemas tehnikas vienības. Aicinām autovadītājus plānot papildu laiku ceļam, izvēlēties drošu braukšanas ātrumu un distanci. ️ pic.twitter.com/SLHPa42AzM — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 29 января 2019 г.

Условия дорожного движения на главных дорогах в Латгале и северной части Видземе являются удовлетворительными, однако на региональных и местных дорогах движение затруднено - проблемы возникают в окрестностях Риги, Бауски, Добеле, Елгавы, Кулдиги, Лиепаи, Лимбажи, Огре, Салдуса, Талси, Тукумса и Вентспилса.

Latvijas Valsts ceļi призывает автоводителей соблюдать на дорогах повышенную осторожность, а также информирует, что с утра на дороги страны вышло 118 единиц техники, расчищающей и посыпающей их веществами против обледенения.

Кроме того Latvijas Valsts ceļi призывают считаться с тем, что в пути придется провести больше времени. Сообщается, что для очищения дорог государственного значения от снега понадобится хотя бы три часа после завершения снегопада.

Автоводителей призывают быть особенно осторожными и выбирать скорость, соответствующую состоянию покрытия дороги. Также стоит внимательно подбирать дистанцию и стиль вождения. На дорогах может образоваться так называемый черный лед.

Фото: pixabay.com