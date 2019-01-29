﻿ Латвия стоит: из-за погоды на дорогах образовались пробки, Mixnews.lv

Латвия стоит: из-за погоды на дорогах образовались пробки (10)
Во вторник, 29 января, в связи с погодными условиями по всей Латвии, в том числе и в столице, на дорогах образовываются транспортные заторы. Кроме того, как сообщают пользователи в соцсетях, метель и снегопад уже успели повлечь за собой несколько аварий.
Например, в Риге на перекрестке улиц Юглас и Палес столкнулись два легковых автомобиля.
Divu vieglo auto avārija Juglas un Pāles ielas krustojumā #Jugla #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 29 января 2019 г.
Lana Popovica pic.twitter.com/74mO7XqXLh
Авария произошла и на Островном мосту - столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Kravas un vieglā auto avārija uz Salu tilta #Rīga #Latvija virzienā uz Pārdaugavu.— BreakingLV (@breakinglv) 29 января 2019 г.
Daniela Curilova pic.twitter.com/tOJvaQCQSy
Также в Риге на съезде с Южного моста столкнулись два легковых автомобиля и грузовик.
Divu vieglo auto un kravas auto avārija uz Dienvidu tilta #Rīga #Latvija, pirms nobrauciena uz Lubānas ielu.— BreakingLV (@breakinglv) 29 января 2019 г.
Vitālijs Nikopskijs pic.twitter.com/GK7RwOkeuE
Пробки образовались во многих районах столицы - значительные транспортные заторы наблюдаются в Плявниеки и Кенгарагсе.
Avārijas dēļ pamatīgs #sastrēgums Ilūkstes ielā #Pļavnieki #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 29 января 2019 г.
Pavels Krivorotjko pic.twitter.com/ExX3utl5ar
Sastrēgums Maskavas ielā #Ķengarags #Rīga #Latvija (centra virzienā).— BreakingLV (@breakinglv) 29 января 2019 г.
Inter1x pic.twitter.com/C2zjCFmhl6
Транспортный затор также образовался на Ранькя дамбис в направлении бульвара Узварас, причиной пробки стало ДТП с участием трех автомобилей на перекрестке с улицей Даугавгривас.
Trīs auto sadursme Raņķa dambī, krustojumā ar Daugavgrīvas ielu (virzienā uz Uzvaras bulvāri) #Āgenskalns #Rīga #Latvija. Izveidojies #sastrēgums.— BreakingLV (@breakinglv) 28 января 2019 г.
Arturs Seimanis pic.twitter.com/IeZ7hG0ufU
В Межциемсе во вторник утром произошла авария - столкнулись легковой автомобиль и автобус.
Trīs auto sadursme Raņķa dambī, krustojumā ar Daugavgrīvas ielu (virzienā uz Uzvaras bulvāri) #Āgenskalns #Rīga #Latvija. Izveidojies #sastrēgums.— BreakingLV (@breakinglv) 28 января 2019 г.
pic.twitter.com/IeZ7hG0ufU
Напомним, как сообщало предприятие Latvijas Valsts ceļi, утром из-за снега, метели и обледенения во многих районах центральной части страны и Курземе затруднено движение транспорта по главным и региональным дорогам Латвии.
Автоводителей призывают соблюдать на дорогах повышенную осторожность, а также информирует, что с утра на дороги страны вышло 118 единиц техники, расчищающей и посыпающей их веществами против обледенения.
Сообщается, что для очищения дорог государственного значения от снега понадобится хотя бы три часа после завершения снегопада.
Автоводителей призывают быть особенно осторожными и выбирать скорость, соответствующую состоянию покрытия дороги. Также стоит внимательно подбирать дистанцию и стиль вождения. На дорогах может образоваться так называемый черный лед.
Фото: facebook.com/ltv7rus