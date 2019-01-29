﻿ Латвия стоит: из-за погоды на дорогах образовались пробки, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

Во вторник, 29 января, в связи с погодными условиями по всей Латвии, в том числе и в столице, на дорогах образовываются транспортные заторы. Кроме того, как сообщают пользователи в соцсетях, метель и снегопад уже успели повлечь за собой несколько аварий.

Например, в Риге на перекрестке улиц Юглас и Палес столкнулись два легковых автомобиля.

Авария произошла и на Островном мосту - столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Также в Риге на съезде с Южного моста столкнулись два легковых автомобиля и грузовик.

Divu vieglo auto un kravas auto avārija uz Dienvidu tilta #Rīga #Latvija, pirms nobrauciena uz Lubānas ielu.

Vitālijs Nikopskijs pic.twitter.com/GK7RwOkeuE — BreakingLV (@breakinglv) 29 января 2019 г.

Пробки образовались во многих районах столицы - значительные транспортные заторы наблюдаются в Плявниеки и Кенгарагсе.

Транспортный затор также образовался на Ранькя дамбис в направлении бульвара Узварас, причиной пробки стало ДТП с участием трех автомобилей на перекрестке с улицей Даугавгривас.

В Межциемсе во вторник утром произошла авария - столкнулись легковой автомобиль и автобус.

Напомним, как сообщало предприятие Latvijas Valsts ceļi, утром из-за снега, метели и обледенения во многих районах центральной части страны и Курземе затруднено движение транспорта по главным и региональным дорогам Латвии.

Автоводителей призывают соблюдать на дорогах повышенную осторожность, а также информирует, что с утра на дороги страны вышло 118 единиц техники, расчищающей и посыпающей их веществами против обледенения.

Сообщается, что для очищения дорог государственного значения от снега понадобится хотя бы три часа после завершения снегопада.

Автоводителей призывают быть особенно осторожными и выбирать скорость, соответствующую состоянию покрытия дороги. Также стоит внимательно подбирать дистанцию и стиль вождения. На дорогах может образоваться так называемый черный лед.

Фото: facebook.com/ltv7rus