﻿ Вниманию водителей: сильно затруднено движение из-за обледеневших дорог, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В воскресенье, 2 февраля, из-за обледенения затруднено движение по главным дорогам страны и региональным дорогам. Скользкие участки дороги посыпаются специальными материалам, для улучшения условий движения с утра на дорогах работают 133 единицы снегоуборочной техники, сообщает Latvijas valsts ceļi. Об этом пишет NRA.

По всей длине Айнажского шоссе (A1) и на промежутке Видземского шоссе от Риги до поворота на Рауну и от Виреши до Вецлайцене условия дорожного движения являются удовлетворительными. По всей длине маршрута Валмиерского шоссе и на Рижских окружных дорогах, на промежутке Даугавпилсского шоссе от Риги до Огре и от Лиелварде до Ницгале и на промежутке Баускского шоссе от Риги до Иецавы и на промежутке Елгавского шоссе от Риги до Елгавы.

Условия дорожного движения также являются удовлетворительными на промежутке Лиепайского шоссе от Риги до Калнциемса и от Салдуса до Гробини, на промежутке Вентспилсского шоссе от Риги до Кудры и от Стразде до Усмы, по всей длине маршрута Резекненского шоссе, на промежутке шоссе Гребнева-Медуми от Гребневы до Резекне, на промежутке Кокнесского шоссе от поворота на Скривери до Кокнесе.

Кроме того условия дорожного движения являются удовлетворительными на региональных дорогах в окрестностях Бауски, Даугавпилса, Елгавы, Лиепаи, Огре, Прейли, Салдуса и Вентспилса.

Latvijas valsts ceļi призывает автоводителей соблюдать на дорогах повышенную осторожность.

Автоводителей призывают быть особенно осторожными и выбирать скорость, соответствующую состоянию покрытия дороги. Также стоит внимательно подбирать дистанцию и стиль вождения. На дорогах может образоваться так называемый черный лед.

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