﻿ В понедельник в Риге вводятся "снежные билеты", Mixnews.lv

В понедельник в Риге вводятся "снежные билеты" (14)

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Транспорт и логистика | 3 февраля 2019 года, 17:57

В понедельник, 4 февраля, автоводители смогут использовать рижский общественный транспорт бесплатно - будут введены так называемые "снежные билеты", сообщили в Рижской думе.

Документом для проезда в общественном транспорте считается регистрационное удостоверение автомобиля (технический паспорт), который в случает проверки нужно показывать контролерам. Бесплатный проезд не относится к микроавтобусам.

Так называемые "снежные билеты" вводятся в соответствии с обязательными правилами Рижской думы. Впервые такие льготы для автоводителей самоуправление ввело в 2013 году.

Рижская дума призывает водителей максимально использовать эту возможность, чтобы облегчить расчистку улиц и движение на дорогах.

Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv

Комментарии 14
Ъ2 часа назад
Давно бы уже сделали проезд как в Таллине,за те деньги что идет из бюджета в Сатиксме это вполне возможно.
3
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Miss Ann Thrope2 часа назад
Ой блять щщщастье то какое. Спасибо нилушка.
Ждем завтра его селфи с автобуса.
Никому нахуй не нужны эти «снежные» билеты
19
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Якобсон1 час назад
Жопе слово не давали!!!
1
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