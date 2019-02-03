﻿ В понедельник в Риге вводятся "снежные билеты", Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В понедельник, 4 февраля, автоводители смогут использовать рижский общественный транспорт бесплатно - будут введены так называемые "снежные билеты", сообщили в Рижской думе.

Документом для проезда в общественном транспорте считается регистрационное удостоверение автомобиля (технический паспорт), который в случает проверки нужно показывать контролерам. Бесплатный проезд не относится к микроавтобусам.

Так называемые "снежные билеты" вводятся в соответствии с обязательными правилами Рижской думы. Впервые такие льготы для автоводителей самоуправление ввело в 2013 году.

Рижская дума призывает водителей максимально использовать эту возможность, чтобы облегчить расчистку улиц и движение на дорогах.

Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv