﻿ В понедельник в Риге вводятся "снежные билеты", Mixnews.lv

В понедельник в Риге вводятся "снежные билеты" (14)
Транспорт и логистика | 3 февраля 2019 года, 17:57
В понедельник, 4 февраля, автоводители смогут использовать рижский общественный транспорт бесплатно - будут введены так называемые "снежные билеты", сообщили в Рижской думе.
Документом для проезда в общественном транспорте считается регистрационное удостоверение автомобиля (технический паспорт), который в случает проверки нужно показывать контролерам. Бесплатный проезд не относится к микроавтобусам.
Так называемые "снежные билеты" вводятся в соответствии с обязательными правилами Рижской думы. Впервые такие льготы для автоводителей самоуправление ввело в 2013 году.
Рижская дума призывает водителей максимально использовать эту возможность, чтобы облегчить расчистку улиц и движение на дорогах.
Фото: facebook.com/rigassatiksme.lv
Ждем завтра его селфи с автобуса.
Никому нахуй не нужны эти «снежные» билеты