﻿ А то без колеса останешься: из-за ям на Земитанском мосту ограничили скорость, Mixnews.lv

А то без колеса останешься: из-за ям на Земитанском мосту ограничили скорость (5)

фото

Транспорт и логистика | 5 февраля 2019 года, 09:12

С сегодняшнего дня, 5 февраля, введены ограничения на Земитанском мосту в Риге - впредь скорость передвижения здесь не должна превышать 30 километров в час, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Ограничения введены в связи с тем, что из-за погодных условий на мосту быстро возникают опасные ямы. Департамент призывает водителей быть внимательными и соблюдать новые ограничения.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока обслуживающие мост предприятия не заделают ямы. Эти работы можно проводить, когда температура воздуха составляет не менее +5.. +10 градусов.

Фото: twitter.com/KZorins

Комментарии 5
Завистнику53 минуты назад
Какая же ты мерзкая, злобная и завистливая ТВАРЬ! Тебе Ушаков дорогу перешёл или в штаны твои насрал? Ты вчера от ненависти к Ушакову засрал весь форум, как истинный Педриот.
2
Ответить
мда1 час назад
на фото не земитанский мост..
Ответить
Алекс1 час назад
Во всем виновато государство,мешающее мэру 10 лет выполнять свою работу))).Притесняют бедного латыша Ушаковса как русского мэра-вот ему и не до дорог в Риге.
Но тролли ,,Согласия,,опять винят во всем государство...)))
4
Ответить