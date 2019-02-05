﻿ А то без колеса останешься: из-за ям на Земитанском мосту ограничили скорость, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

С сегодняшнего дня, 5 февраля, введены ограничения на Земитанском мосту в Риге - впредь скорость передвижения здесь не должна превышать 30 километров в час, сообщила представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Ограничения введены в связи с тем, что из-за погодных условий на мосту быстро возникают опасные ямы. Департамент призывает водителей быть внимательными и соблюдать новые ограничения.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока обслуживающие мост предприятия не заделают ямы. Эти работы можно проводить, когда температура воздуха составляет не менее +5.. +10 градусов.

Фото: twitter.com/KZorins