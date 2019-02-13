﻿ Новости транспорта из-за рубежа: поезд Киев-Рига станет курсировать чаще, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

Предприятие Latvijas dzelzceļš активно развивает сотрудничество с другими странами в области транспорта и логистики. Периодически предприятие готовит небольшой информационный отчет о самых актуальных событиях, происходящих в соседних странах, и предлагает ознакомиться с ними читателей Mixnews.

Великобритания откажется от тепловозов

rzd-partner.ru пишет, что правительство Великобритании выступило с заявлением о том, что к 2040 году государственные железные дороги полностью откажутся от тепловозов. Это будет сделано в целях снижения объема выбросов углекислого газа.

Разработанная британцами программа предусматривает финансовую поддержку пяти новых проектов. Согласно одному из них планируется производить поезда, использующие в качество топлива водород; по второму проекту будут выпускаться электровозы, рассчитанные на два режима работы и способные получать ток как традиционным способом – по проводам, так и от аккумуляторов.

Третий проект предполагает использование поездов только с аккумуляторами. Еще один проект предусматривает эксплуатацию локомотивов с паровыми турбинами, а пятый – перестройку существующих локомотивов на использование биотоплива. Позже достигнутые проектами результаты будут оценены, и наиболее перспективные из них получат дополнительное финансирование.

Железнодорожные линии Великобритании являются старейшими в Европе. В настоящее время в государстве насчитывается 15,8 тысячи километров железнодорожных путей, более 8 тысяч из них электрифицированы.

В Литве беспокоятся за состояние автодорог

Газета Lietuvos Žinios опубликовала большую статью о ситуации с государственными автомобильными дорогами. Аудит Министерства сообщения за первое полугодие показал, что целых 90% вновь построенных или отремонтированных шоссе не отвечают критериям качества, а нанесенные государству убытки исчисляются в 16 миллионов евро.

Однако потребовать от строительных подрядчиков возмещения убытков или устранения дефектов вовсе не так легко, так как зачастую подобные требования к качеству дорог были установлены самим государством, а точнее, методиками и стандартами, разработанными Дирекцией автодорог.

Wizz Air планирует сократить количество рейсов из Вильнюса

Портал Alfa.lt пишет о планах авиакомпании Wizz Air, начиная с лета, прекратить рейсы из Вильнюса по пяти направлениям – в Рим, Бари, Гётеборг, Гданьск и Стокгольм. Это сообщение совершенно неожиданно, ведь после семи лет деятельности авиакомпания не увеличивает, а сокращает направления своих полетов.

Между тем портал Delfi.lt сообщает, что больше всего рейсов из Литвы в 2018 году было в Великобританию, Латвию и Польшу, а транзитом пассажиры чаще всего летали в Россию, Германию и Финляндию.

Больше всего самолетов поднималось в направлении Риги – 2903 раза, тогда как в Лондон – 2534 раза, а в Варшаву – 2491 раз. В 2018 году воздушным пространством Литвы воспользовались 542 авиакомпании.

Поезд Киев – Рига будет курсировать чаще

Портал rzd-partner.ru сообщает, что в дальнейшем поезд Киев – Рига будет курсировать один раз в четыре дня, а не так, как до сих пор – один раз в неделю. Руководитель украинской железнодорожной компании "Укрзализныця" Евгений Кравцов считает, что достигнуты хорошие показатели пассажиропотока и рейсы являются рентабельными. Маршрут Киев – Минск – Вильнюс – Рига Украинская железная дорога открыла в сентябре 2018 года.

Украина модернизирует железнодорожный подвижной состав и поднимает тарифы

trust.ua пишет, что в 2018 году Украинская железная дорога получила рекордное число новых вагонов. 3351 грузовой вагон был приобретен с использованием кредита от Европейского банка реконструкции и развития. Всего в 2018-2019 годах планируется закупить 7 тысяч вагонов, и это станет крупнейшим обновлением вагонного парка за последние 25 лет.

В свою очередь, "Укринформ" сообщает, что Украинская железная дорога в этом году предусматривает поаышение тарифов на грузовые перевозки на 14,2%.

Директор государственного железнодорожного предприятия "Укрзализныця" по экономике и финансам Андрей Рязанцев поясняет, что предприятие честно относится к рынку и инициирует автоматическое повышение тарифов в соответствии с индексом цен производителей промышленной продукции.

Белоруссия повышает тарифы на транзит российской нефти

tks.ru пишет о решении Белоруссии с 1 февраля с.г. на 7,6% повысить тарифы на транспортировку нефти по находящимся на территории страны магистральным трубопроводам. Белорусы подчеркивают, что определение тарифов происходит строго в соответствии с двухсторонним соглашением, подписанным в 2010 году между Республикой Беларусь и Российской Федерацией и регламентирующим работу на рынках нефти и нефтепродуктов.

Индия позволит частным перевозчикам использовать свою железнодорожную инфраструктуру

rzd-partner.ru информирует о намерениях Индии разрешить частным перевозчикам доступ к своей железнодорожной инфраструктуре. Член совета индийского государственного железнодорожного предприятия Хириш Пиллари лаконично обосновывает подобную необходимость: "Мы по всему миру наблюдаем изменения в управлении железнодорожными линиями. Индии стоит к ним приглядеться". Х.Пиллари также отмечает необходимость в отделении пассажирских перевозок от грузовых.

Достигнут рекорд в китайской внешней торговле

"Интерфакс" сообщает, что объем внешней торговли Китая в 2018 году достиг рекордного уровня – 4,6 триллиона долларов. По сравнению с предыдущим годом, это на 12,6% больше. Экспорт вырос на 9,9%, тогда как импорт – на 15,8%. Даже несмотря на торговую войну с США, экспорт китайских товаров в эту страну увеличился на 11,3%, тогда как импорт из Соединенных Штатов вырос всего на 0,7%.

Открыв регулярное прямое сообщение, из Китая в Италию отправился первый контейнерный поезд

ТАСС информирует, что 26 января из китайского города Чэнду, обеспечивая новый регулярный железнодорожный сервис, который соединит Китай и Италию, отправился первый контейнерный поезд. В его составе были 40 контейнеров; станция назначения поезда – Милан.

Предусматривается, что вначале поезда будут курсировать один раз в две недели, а впоследствии – один раз в неделю. Маршрут пересекает восемь государств, переход между китайской и европейской шириной колеи осуществляется на пограничных станциях Достык и Малашевичи.