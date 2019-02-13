﻿ С начала года Рига потратила около 400 000 евро на латание ям, Mixnews.lv

С начала года Рига потратила около 400 000 евро на латание ям (21)
С 1 января по 12 февраля на заделывание ям на улицах Риги самоуправление истратило примерно 400 000 евро, рассказала представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.
Это примерные затраты, потому что методом холодного асфальта ямы заделывают предприятия по содержанию дорог, которые, возможно, еще не подали всю информацию о своей работе.
В период с 1 января по 12 февраля получено шесть жалоб от частных лиц на состояние дорог. Страховые компании, вероятно, еще собирают информацию об авариях, произошедших из-за ям.
"Ясно, что ямы образуются там, где асфальтовому покрытию восемь-десять лет. Рига не уникальна - предприятию Latvijas valsts ceļi также каждый год сообщают о ямах", - сказала Ахуна-Озола.
По словам представителя думы, весной ямы можно будет заделывать методом горячего асфальта.
"Общая протяженность рижских улиц составляет 1173 км, ремонт улицы Краста обойдется, например, в 8 млн евро, ремонт улицы Барона стоил 4 млн евро, следовательно, на ремонт всех улиц потребуется примерно миллиард. Ясно, что это невозможно, поэтому самоуправление ежегодно пытается отремонтировать примерно 10 улиц", - отметить Ахуна-Озола.
В этом году планируется заменить покрытие на ул. Бруниниеку, Спорта и Краста. Планируется и ремонт улицы Чака, но там работы еще не согласованы с коммунальными предприятиями, сообщила представитель департамента сообщения.
Напомним, в последние дни в социальных сетях люди активно выражали возмущение состоянием рижских улиц. Жители были особенно недовольны состоянием дорог в рижском районе Вецмилгравис.
Только кто ж такой закон пример, если пол сейма в доле у дорожных лепил?
Откуда миллиард (?Интересно,за сколько делают километр дорог в Риге,если средняя цена по ЕС 6.8 млн.евро км??.
РД сказала ,что таких денег у нее нет.А куда ж делись 10 млрд.евро за 10 лет из бюджета(?
80 млн.евро каждый год и дороги были б в идеале и у Кариньша не выпадали бы пломбы,Госконтроль вовремя была б на Закюсале ,а мы б не бегали по страховкам и не теряли время,ожидая полицию,вспоминая весь богатый русский язык,вспоминая Ушакова.