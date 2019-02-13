﻿ С начала года Рига потратила около 400 000 евро на латание ям, Mixnews.lv

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С 1 января по 12 февраля на заделывание ям на улицах Риги самоуправление истратило примерно 400 000 евро, рассказала представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

Это примерные затраты, потому что методом холодного асфальта ямы заделывают предприятия по содержанию дорог, которые, возможно, еще не подали всю информацию о своей работе.

В период с 1 января по 12 февраля получено шесть жалоб от частных лиц на состояние дорог. Страховые компании, вероятно, еще собирают информацию об авариях, произошедших из-за ям.

"Ясно, что ямы образуются там, где асфальтовому покрытию восемь-десять лет. Рига не уникальна - предприятию Latvijas valsts ceļi также каждый год сообщают о ямах", - сказала Ахуна-Озола.

По словам представителя думы, весной ямы можно будет заделывать методом горячего асфальта.

"Общая протяженность рижских улиц составляет 1173 км, ремонт улицы Краста обойдется, например, в 8 млн евро, ремонт улицы Барона стоил 4 млн евро, следовательно, на ремонт всех улиц потребуется примерно миллиард. Ясно, что это невозможно, поэтому самоуправление ежегодно пытается отремонтировать примерно 10 улиц", - отметить Ахуна-Озола.

В этом году планируется заменить покрытие на ул. Бруниниеку, Спорта и Краста. Планируется и ремонт улицы Чака, но там работы еще не согласованы с коммунальными предприятиями, сообщила представитель департамента сообщения.

Напомним, в последние дни в социальных сетях люди активно выражали возмущение состоянием рижских улиц. Жители были особенно недовольны состоянием дорог в рижском районе Вецмилгравис.