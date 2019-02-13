﻿ Железнодорожному мосту через Даугаву исполняется 105 лет, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В 2019 году Latvijas dzelzceļš (LDz) отмечает свой 100-летний юбилей в честь которого пройдут различные мероприятия. Однако сама железнодорожная инфраструктура в Латвии имеет гораздо более длинную историю. Одним из таких объектов является железнодорожный мост через Даугаву в Риге, которому в этом году исполняется 105 лет.

Первый железнодорожный мост через Даугаву был построен в конце 1872 года в качестве моста на линии железной дороги Рига - Болдерая. Мост использовали для передвижения не только поездов, но и пешеходов и конных повозок. Правда, с годами он перестал отвечать требованиям времени: нагрузка возрастала, и требовался мост с двухсторонним движением, по которому могли бы одновременно двигаться два поезда в противоположных направлениях.

Поэтому был построен новый железнодорожный мост, строительство которого завершилось всего за несколько месяцев до начала Первой мировой войны, то есть в 1914 году. В свою очередь, старый мост 1872 года постройки был продан Рижскому самоуправлению - для нужд транспорта и пешеходов.

Эксперт LDz по индустриальному наследию Томс Алтбергс отмечает: "Беда в том, что мосты плохо уживаются с войной. Они подвергаются разрушению, потом их восстанавливают. Старый железнодорожный мост полностью разрушили в конце Второй мировой войны и больше не восстанавливали, а новый - почти полностью взорвали в 1944 году: от него уцелели лишь несколько опор и металлических частей. Чтобы обеспечить движение поездов, в 1945 году был открыт временный деревянный мост через Закюсалу".

По его словам, тот мост, который в наше время соединяет берега Даугавы, был построен в 1950 году.

"При этом тот железнодорожный мост через Даугаву, который мы видим сегодня, Рига получила в 1950 году. Впечатляющие аркообразные фермы выстроили для того, чтобы некоторым образом напомнить о первоначальном мосте. Это была скорее ностальгия по старому мосту, чем практическая инженерно-техническая необходимость", - дополнил Алтбергс.

В будущем рядом с существующим железнодорожным мостом появится его "брат", по которому пойдут поезда железнодорожной линии Rail Baltica.