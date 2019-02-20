﻿ Рижская дума планирует вложить более 24 млн евро в столичные дороги, Mixnews.lv

Рижская дума планирует вложить более 24 млн евро в столичные дороги (8)
Департамент сообщения Рижской думы предусмотрел в бюджете 2019 года 24,41 млн евро для улучшения городской инфраструктуры дорожного движения.
17,57 млн евро будет направлено на перестройку и строительство транспортных сооружений и периодическое обновление дорожного покрытия улиц, 3,68 млн евро - на перестройку и строительство технических средств организации дорожного движения, в том числе 2,41 млн евро - на обновление светофоров и установку систем учета транспортного потока.
3,15 млн евро планируется потратить на проектирование и организацию строительных работ.
13,96 млн евро составляет остаток неизрасходованных средств предусмотренной в прошлом году целевой дотации на муниципальные автодороги и улицы, еще 10,75 млн евро на содержание дорог выделило предприятие Latvijas Valsts ceļi.
Кроме того, думский комитет по делам сообщения и транспорта также одобрил предложения департамента сообщения к бюджету 2019 года, предусматривающие выделить ему в этом году 24,75 млн евро.
Бюджет департамента еще рассмотрят бюджетная комиссия самоуправления и думский комитет по финансово-административным делам, а окончательное решение будет принято Рижской думой при утверждении бюджета самоуправления на 2019 год.
Напомним, в аварийном состоянии нынешней зимой находятся 296 км главных государственных автодорог, 1 440 км региональных и 3 764 км местных автодорог, что в совокупности составляет 5 500 км всех дорог Латвии.
Если бы вкладывали 10 лет по 50-60 млн.евро каждый год из 960 млн.евро ежегодного бюджета плюс госденьги ,то у нас дороги б были как в Монако,правда,если бы с дорог не крали миллион
ы и при соответствующем качестве.
Где гарантии,что при вложении 24 млн.евро,через 2 года Дума следующего созыва не начнет ремонтировать теже дороги?Ни-ка-кой,если уже Бривибас за 2 млн.евро разваливается.
Но уже хорошо,что нашли,а то,как интеллигентному человеку не присуще вспоминать весь богатый и могучий русский язык ,вспоминая РД и лично мэра...)))
Столько денег прошло мимо дорог...Сотни миллионов евро...И где осели и у кого тоже известно...
Поэтому отрабатывайте карму и вместо церкви хоть приведите город в порядок и дороги.
Зачем строить и опять грешить,слямзив оттуда деньги,если можно просто пойти к батюшке и за малую толику тугриков отпустить себе все грехи перед рижанами?)))