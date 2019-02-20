﻿ Рижская дума планирует вложить более 24 млн евро в столичные дороги, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

Департамент сообщения Рижской думы предусмотрел в бюджете 2019 года 24,41 млн евро для улучшения городской инфраструктуры дорожного движения.

17,57 млн евро будет направлено на перестройку и строительство транспортных сооружений и периодическое обновление дорожного покрытия улиц, 3,68 млн евро - на перестройку и строительство технических средств организации дорожного движения, в том числе 2,41 млн евро - на обновление светофоров и установку систем учета транспортного потока.

3,15 млн евро планируется потратить на проектирование и организацию строительных работ.

13,96 млн евро составляет остаток неизрасходованных средств предусмотренной в прошлом году целевой дотации на муниципальные автодороги и улицы, еще 10,75 млн евро на содержание дорог выделило предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Кроме того, думский комитет по делам сообщения и транспорта также одобрил предложения департамента сообщения к бюджету 2019 года, предусматривающие выделить ему в этом году 24,75 млн евро.

Бюджет департамента еще рассмотрят бюджетная комиссия самоуправления и думский комитет по финансово-административным делам, а окончательное решение будет принято Рижской думой при утверждении бюджета самоуправления на 2019 год.

Напомним, в аварийном состоянии нынешней зимой находятся 296 км главных государственных автодорог, 1 440 км региональных и 3 764 км местных автодорог, что в совокупности составляет 5 500 км всех дорог Латвии.