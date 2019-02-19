﻿ В Индии признали преимущества LDz при перевозках Азия-Европа, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В начале февраля в Индии состоялась посвященная транспортно-логистической отрасли конференция Logix India, а также логистическая выставка Индийской промышленной конфедерации, где положительную оценку услуг, предлагаемых при организации грузовых перевозок между Европой и Азией, получило предприятие Latvijas dzelzceļš (Ldz). Об этом сообщили на предприятии.

Участвуя в конференции Logix India, председатель правления LDz Loģistika Гундарс Аболс подчеркнул преимущества Латвии в организации грузовых перевозок, которая в будущем станет значительным логистическим центром региона, соединяющим рельсовые пути двух видов колеи. Таким образом, Латвия сможет успешно вписаться в транспортные коридоры Север – Юг и Восток – Запад.

Одним из преимуществ при организации грузовых перевозок между Азией и Европой является ширина рельсовой колеи – 1520 мм, общая у Азии с соседними странами Россией и Белоруссией. Как общие технические стандарты, так и используемые информационные системы позволяют предлагать качественные и быстрые услуги грузовых перевозок, подчеркнул на конференции Аболс. Преимуществом Латвии являются также три незамерзающих порта, через которые грузы морским транспортом можно в течение 24 часов доставлять в Скандинавию, а в течение 48 часов – в Западную Европу.

«Учитывая данные преимущества, можно прогнозировать, что в обозримом будущем мы сможем говорить о регулярных грузовых перевозках между Латвией и Индией», – сказал Аболс, отметив, что LDz Loģistika заинтересовано реализовывать сотрудничество с индийскими партнерами.

Аболс также встретился с представителями Индийской торгово-промышленной камеры (FICCI) и руководителем Группы европейского бизнеса в Индии (EBG) Раманом Сидхом, тогда как в рамках латвийской делегации состоялись встречи с почетными консулами Латвии в Индии и руководством индийского контейнерного терминала Associated Container Terminals Limited.

В то же время в Дели проходила организованная Индийской промышленной ассоциацией логистическая выставка, в которой с совместным стендом участвовали также представители транспортно-логистической отрасли Латвии. В дни выставки стенд LDz пользовался широким вниманием публики – его посетили представители руководства индийского логистического предприятия GSI Logistics, а также представители многих других транспортных и производственных предприятий Индии. В ходе визита латвийская делегация побывала также в посольстве Латвии в Индии.