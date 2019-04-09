﻿ В 2020 году в Риге пройдет конференция по логистике мирового уровня, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В ходе состоявшейся в Риге встречи членов Руководящего комитета Международного союза железных дорог (UIC) генеральный секретарь UIC Жан-Пьер Лубину и президент ГАО Latvijas dzelzceļa (LDz) Эдвин Берзиньш совместно сообщили, что следующая организуемая UICглобальная конференция по грузовым перевозкам и логистике пройдет во второй половине 2020 года в Латвии – в Риге. Участники мероприятия обсудят связанные с железнодорожными грузовыми перевозками вызовы в глобальной цепи перевозок.

Президент LDz Эдвин Берзиньш подчеркивает, что Латвия польщена тем, что организация конференции подобного масштаба, на которую соберутся отраслевые эксперты со всего мира, доверена именно Латвии.

"Латвийская железная дорога за последние годы уделяет особое внимание как расширению своей деятельности в международных транспортных коридорах, так и укреплению своей роли в международных организациях, и данная конференция является убедительным подтверждением тому, что наша работа получила высокую оценку на международном уровне", - сказал он.

"Транспортная отрасль, и особенно железная дорога, в ближайшем будущем столкнется с новыми вызовами, которые можно преодолеть, только объединив силы со всеми причастными и заинтересованными сторонами. Для перевозки грузов по железной дороге не существует границ – грузы нужно перевозить, несмотря на различную ширину колеи и различные системы. На конкурентоспособность Латвийской железной дороги на глобальном рынке существенно влияет и способность команды LDz эффективно использовать наше местонахождение на пересечении транзитных коридоров Восток – Запад и Север – Юг, а также на пересечении колеи шириной 1435 и 1520 мм. Наша общая цель – сделать железнодорожные грузовые перевозки еще более конкурентоспособными, а этого можно добиться, повышая их мультимодальность, укрепляя долгосрочное и сбалансированное сотрудничество. Поэтому нам необходима общая перспектива на будущее, и упомянутая конференция станет прекрасной платформой для ее создания", – дополняет Берзиньш.

"У LDz уже сложилось хорошее профессиональное сотрудничество с UIC, и мы высоко оцениваем участие предприятия в платформе UIC, в том числе при совместной организации различных мероприятий и конференций. Поэтому мы уверены, что конференция, которая пройдет в Риге в 2020 году, станет очень ценным опытом как с организационной точки зрения, так и в контексте будущего бизнеса. К тому же она лежит в русле подхода UIC к тому, чтобы превратить железную дорогу в становой хребет жизнеспособной международной цепи объединенной и интегрированной мобильности (SICICOM)", – отмечает генеральный директор UIC Жан-Пьер Лубину.

Лубину также подчеркивает, что этой конференции продолжится обсуждение вопросов, начатое на предыдущих мероприятиях по грузовым перевозкам, например – развитие межконтинентальных коридоров, повышение надежности и продуктивности современных цифровых технологий, развитие интероперабельности и транспортных узлов (HUB).

"Также у нас будет одномоментная возможность принять участие в дискуссии о бизнес-вызовах для позиционирования грузовых перевозок в глобальной цепи мобильности", - отметил он.

Развивая новые маршруты и реализуя такие впечатляющие проекты, как Rail Baltica, отрасль совместно движется к высокоэффективной транспортной системе, и в подобной ситуации для жизнеспособности общества важнее всего оптимальное сообщение.

В то же время заместитель генерального директора UIC Франсуа Давенне отмечает, что LDz принадлежит особая роль в строительстве моста между "рельсовыми мирами" колеи 1520 и 1435 мм, что особенно важно при формировании коридоров в масштабах континента.

"Мы уверены, что глобальная конференция даст конкретные ответы на вопросы о том, как обобщать, организовывать и использовать железнодорожные данные для обеспечения прибыльных услуг", - отметил он.

С декабря 2017 года президент LDz Эдвин Берзиньш является членом Руководящего комитета UIC, тогда как в декабре 2018 года он стал первым вице-президентом этой организации по Европейскому региону.