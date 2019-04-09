﻿ Президент LDz: к успеху приведут только социально защищенные работники, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

Во вторник, 9 апреля, были подписаны изменения в Коллективном трудовом договоре концерна Latvijas dzelzceļš, благодаря чему Коллективный трудовой договор Latvijas dzelzceļš стал одним из лучших в Латвии договоров, определяющих социальные гарантии для наемных работников.

Также на ближайшие пять лет продлено Генеральное соглашение железнодорожной отрасли, обеспечивающее стабильное и эффективное функционирование железнодорожного транспорта.

Коллективный трудовой договор предприятий концерна Latvijas dzelzceļš и Профсоюза железнодорожников и отрасли сообщений Латвии (LDzSA) и подписанные изменения к нему предусматривают обширный спектр социальных гарантий для работников, а также различные мероприятия, способствующие улучшению обеспечиваемой работодателем рабочей среды и повышению благополучия и мотивации наемных работников.

Изменения, подписанные входящими в концерн предприятиями: ГАО Latvijas dzelzceļš, ООО LDz Cargo, ООО LDz Infrastruktūra, ООО LDz Loģistika, ООО LDz ritošā sastāva serviss, – и LDzSA, предусматривают лучшие условия труда, а также дополнительную защиту в случае прекращения трудовых правовых отношений.

"Я верю, что все взаимосвязано, и убежден, что чем более социально защищены и мотивированы работники, тем эффективнее и результативнее работает все предприятие. Концерн Латвийской железной дороги – крупнейший работодатель Латвии, и мы сознаем, что, повышая социальную защищенность наших работников, улучшая их рабочую среду и способствуя их благополучию, мы улучшаем качество жизни для многих десятков тысяч людей по всей Латвии – для наших работников, их семей, родителей, бабушек и дедушек. Таким образом, я рад тому, что Коллективный трудовой договор концерна Latvijas dzelzceļš является не только одним из самых давних, но и одним из лучших для наемных работников коллективных трудовых договоров в Латвии", - заявил президент Латвийской железной дороги Эдвин Берзиньш.

Одновременно во вторник председатель Организации работодателей железнодорожной отрасли Латвии Андрис Зоргевицс и председатель LDzSA Савелий Семенов на пять лет продлили Генеральное соглашение железнодорожной отрасли. Данное соглашение между организациями заключается во имя обеспечения стабильного и эффективного функционирования железнодорожного транспорта, развития отрасли и социальной защиты ее работников.

Генеральное соглашение включает в себя социальный диалог, как механизм сотрудничества и консультаций между работодателями железнодорожной отрасли и LDzSA, который используется при решении вопросов или принятии решений, способных существенно повлиять на экономическое положение предприятий или социально-экономические интересы работников. Данный документ определяет минимальные обязательства и объем гарантий сторон, тогда как в коллективных трудовых договорах обязательства и гарантии оговариваются более детально.

ГАО Latvijas dzelzceļš является управляющим железнодорожной инфраструктурой публичного пользования и руководящим предприятием концерна Latvijas dzelzceļš. В концерн входят также шесть дочерних обществ: АО LatRailNet, занимающееся определением платы за пользование инфраструктурой и распределением мощностей железнодорожной инфраструктуры; ООО LDZ CARGO, обеспечивающее железнодорожные грузовые и международные пассажирские перевозки; предприятие по строительству и содержанию инфраструктуры ООО LDZ infrastruktūra; предприятие по ремонту и содержанию подвижного состава ООО LDZ ritošā sastāva serviss; охранное предприятие ООО LDZ apsardze, а также логистическое предприятие ООО LDZ Loģistika. LDz получило Платиновую награду Индекса жизнеспособности, а также разместилось среди пяти наиболее ценных и наиболее эффективно управляемых латвийских предприятий в списке, ежегодно составляемом компаниями Prudentia и Nasdaq Riga.