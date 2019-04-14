﻿ На границе с Россией стоит очередь из грузовиков, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

По информации Государственной пограничной службы, из-за технических неполадок в работе серверов на стороне России в контрольно-пропускном пункте Терехово остановлено движение грузовых автомобилей, пишет TVNET.

Проблемы начались с утра воскресения и пока не ясно, когда они будут устранены. Поэтому погранслужба советует водителям грузовиков использовать другие маршруты для пересечения границы с Россией.

Фото: flickr.com/Jelger