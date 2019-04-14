﻿ На границе с Россией стоит очередь из грузовиков, Mixnews.lv

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На границе с Россией стоит очередь из грузовиков (16)

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Транспорт и логистика | 14 апреля 2019 года, 16:49

По информации Государственной пограничной службы, из-за технических неполадок в работе серверов на стороне России в контрольно-пропускном пункте Терехово остановлено движение грузовых автомобилей, пишет TVNET.

Проблемы начались с утра воскресения и пока не ясно, когда они будут устранены. Поэтому погранслужба советует водителям грузовиков использовать другие маршруты для пересечения границы с Россией.

Фото: flickr.com/Jelger

Комментарии 16
Latviešu Patriots1 час назад
Man arī patīk, ka Latvija ir visnabadzīgākā ES!
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Саня1 час назад
весь мир боится Путина, целуй ему ноги
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Саня2 часа назад
у него 200 лярдов, больше чем у всей лотвии, попроси и он кредит латвийский оплатит, поцелуй ток туфлю
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