﻿ На границе с Россией стоит очередь из грузовиков, Mixnews.lv

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На границе с Россией стоит очередь из грузовиков (16)
Транспорт и логистика | 14 апреля 2019 года, 16:49
По информации Государственной пограничной службы, из-за технических неполадок в работе серверов на стороне России в контрольно-пропускном пункте Терехово остановлено движение грузовых автомобилей, пишет TVNET.
Проблемы начались с утра воскресения и пока не ясно, когда они будут устранены. Поэтому погранслужба советует водителям грузовиков использовать другие маршруты для пересечения границы с Россией.
Фото: flickr.com/Jelger
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весь мир боится Путина, целуй ему ноги
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у него 200 лярдов, больше чем у всей лотвии, попроси и он кредит латвийский оплатит, поцелуй ток туфлю
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