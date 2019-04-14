﻿ Евросоюз изменит правила работы дальнобойщиков, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

В Евросоюзе хотят улучшить правила работы дальнобойщиков и компаний по автомобильной перевозке грузов. Цель изменений – защита конкуренции внутри ЕС и улучшение условий работы водителей, пишет Delfi.

Все три участника законодательного процесса в ЕС (Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия) сформулировали свои позиции. Теперь им предстоят переговоры для того, чтобы убрать все различия между их предложениями.

Основные изменения касаются трех аспектов: отдых водителя, работа за границей и контроль за соблюдением правил.

Касательно отдыха, все три институции считают, что регулярный недельный отдых не может проходить в кабине грузовика. Водитель должен отдыхать в комфортном месте и, если это не дом, то транспортная компания должна оплатить ночлег.

Кроме того, по данным Еврокомиссии по всему Евросоюзу не хватает 400 тысяч безопасных парковок. Однако, пока не ясно, должны ли такие страны оплачивать страны-участницы ЕС.

На данный момент, оплата водителей не меняется от страны, в которой он работает. Согласно системе, условия работы водителей должны соответствовать правилам родной страны.

Еврокомиссия считает, что, если водители как минимум три дня в месяц работают в стране с более высоким уровнем зарплат, то оплата их труда должна вырасти. Совет ЕС и Европарламент, в свою очередь, считают, что водители должны получать больше уже с первого дня работы в странах с более высокими зарплатами.

Также Совет ЕС и Европарламент хотят сделать обязательным оснащение всех грузовиков "умными" тахографами. Эти приборы смогут намного точнее определять действия водителя и, насколько они соответствуют правилам дорожного движения.

Срок начала действий нововведений пока неясен. Пока наиболее вероятным считается конец 2023 или 2024 годов.

Фото: flickr.com/Hypia02