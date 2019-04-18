﻿ Один и тот же BMW дважды попался на скорости выше 200 км/ч, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

Один и тот же автомобиль дважды за сутки мчался со скоростью больше 200 км/ч. Оба раза это зафиксировали фоторадары, сообщает Госполиция в Facebook.

Как сообщается, в четверг, 11 апреля, около 4 часов ночи, на отрезке шоссе Елгава-Рига стационарный радар сфотографировал автомобиль марки BMW, который ехал со скоростью 219 км/ч. Разрешенной скоростью на этом отрезке является 90 км/ч.

На следующую же ночь, в 3:41 фоторадар зафиксировал тот же самый автомобиль, но уже на дороге Вентспилс-Рига. В месте, где передвигаться также можно лишь со скоростью 90 км/ч, BMW несся на скорости 218 км/ч.

Каждое из этих нарушений предполагает штраф в 360 евро. Госполиция призывает быть внимательными на дорогах. За среду, 17 апреля, на дорогах Латвии было зафиксировано 99 ДТП, из них 15 с пострадавшими.

Фото: Facebook/Valsts Policija