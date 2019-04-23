﻿ LDz Loģistika в Москве заключило договоры об увеличение объема грузов, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

На прошлой неделе, во время выставки TransRussia, дочернее предприятие ГАО Latvijas dzelzceļš – ООО LDz Loģistika заключило с тремя предприятиями договоры о сотрудничестве, предусматривающие приступить к перевозке контрейлеров, увеличивать объемы грузовых перевозок в сообщении с Россией, а также способствовать интегрированию информационных технологий для обеспечения услуг грузовых перевозок.

Договор, подписанный между ООО LDz Loģistika и АО "Первый федеральный контрейлерный оператор", предусматривает сотрудничество при развитии интермодальных контрейлерных грузовых перевозок в железнодорожной отрасли. Согласно заключенной договоренности, подобные контрейлерные перевозки будут выполняться по маршруту Москва – Рига. В то же время предусматривается возможность начать в Латвии производство контрейлерных платформ по лицензии АО "Первый федеральный контрейлерный оператор".

В свою очередь, с АО "Первая грузовая компания" заключен договор, предусматривающий увеличение объема грузовых перевозок в сообщении с Россией. Это соглашение подписано на основании меморандума, заключенного в 2016 году между ГАО Latvijas dzelzceļš и АО "Первая грузовая компания". Меморандум предполагает взаимное сотрудничество по улучшению качества грузовых перевозок, а также поощрению внедрения услуг, ориентированных на клиентов. В то же время, согласно подписанному 15 апреля соглашению, ООО LDz Loģistika будет оказывать АО "Первая грузовая компания" услуги импортных и экспортных, а также транзитных грузовых перевозок в странах СНГ и Балтии.

Двигаясь к цели – стать группой современных предприятий по оказанию транзитных и технологических услуг, председатель правления ООО LDz Loģistika Гундарс Аболс заключил в Москве с предприятием "Цифровая логистика" договор о сотрудничестве по внедрению информационно-технологических систем, которые обеспечивали бы оказание еще более качественных и оперативных услуг при организации железнодорожных грузовых перевозок. Заключенный договор предусматривает взаимный обмен опытом и информацией в сфере информационных технологий, а также разработку инновационных решений и их внедрение в железнодорожной отрасли.

Чтобы продолжать развитие логистических услуг и способствовать их эффективности и надежности при использовании новейших технологий, председатель правления ООО LDz Loģistika Гундарс Аболс в ходе выставки TransRussia подписал меморандум о сотрудничестве с Международной ассоциацией логистического бизнеса. Этот меморандум предполагает взаимный обмен между отраслевыми предприятиями информацией и опытом, связанным с транспортно-логистическими услугами, безопасностью перевозок, электронной документацией, а также актуальными новостями отраслевого законодательства.