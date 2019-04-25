﻿ Даже Пардаугава стоит! Закрытие Деглавского моста вызвало большие пробки, Mixnews.lv

Даже Пардаугава стоит! Закрытие Деглавского моста вызвало большие пробки (56)

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Транспорт и логистика | 25 апреля 2019 года, 08:28

Закрытие Деглавского моста и частичное закрытие Брасовского моста привело в Риге к значительным транспортным заторам. Жители Латвии сообщают о пробках в соцсетях, а также высказывают свое недовольство.

Жалобы поступают из столичных районов Ильгюциемс, Пурвциемс и других.

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По свидетельствам некоторых пользователей Twitter, закрытие Деглавского моста повлияло даже на движение на другом берегу Даугавы.

При этом многие рижане с юмором и иронией комментируют возникшие в Риге пробки.

Также сообщается, что Деглавский мост, несмотря не вчерашние сообщения Госполиции, не закрыт для велосипедистов и пешеходов, они продолжают двигаться как раньше.

В основном пробки наблюдаются на Земитанском мосту по направлению в центр, а также на улицах, ведущим к этому мосту: Брасас, Иерикю, Ваидавас и Кастранес. Также пробки образуются на Воздушном мосту (Вэфовском) и на улице Густава Земгала гатве по направлению в центр.

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Ранее сообщалось о закрытии Деглавского моста из-за опасности его обрушения. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс во вторник, 23 апреля, издал распоряжение закрыть мост, но представители Рижской думы продолжают считать Деглавский мост безопасным. Остраненный мэр Риги Нил Ушаков назвал закрытие моста частью "войны против "Согласия".

Фото: Twitter, Facebook, Balticmaps

Комментарии 56
С3 часа назад
Мы запомним фамилию человека, создавшего хаос в Риге - Гиргенс.
5
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Veiksmes stasts3 часа назад
Сбылась мечта латыССкого народа! Оккупанты понастроили мостов , школ , больниц, заводов. Заводы этот наод успешно разворовал , больницы тоже, школы добивает ну и теперь покончит с мотами. На обломках от мостов будет оргнаизовано празднование Лиго и очередной плясов-вороватый песенный праздник !
3
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гоп стоп3 часа назад
Гиргенсон, становись с палкой на светофоре, регулируй пробки
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