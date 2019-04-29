﻿ Добирайтесь, как хотите: десятки троллейбусов и автобусов не смогли доехать до пассажиров, Mixnews.lv

Транспорт и логистика |

Из-за закрытия моста Rīgas satiksme не смогло выполнить 13% рейсов. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-мэр Риги Вадим Баранник.

Он заявил, что рейсы не состоялись из-за пробок. Эту проблему надо решать, как можно быстрее, отметил Баранник, добавив, что, если движение через Деглавский мост не будет возобновлено, то надо будет обсуждать "план Б". Однако сейчас приоритетом Рижской думы является "план А" - возобновление движения.

По словам Баранника, дума подала Государственному бюро по надзору за строительством все необходимые документы, которые свидетельствуют о том, что Деглавский путепровод можно открыть для движения частного и общественного транспорта.

В свою очередь глава департамента сообщения Рижской думы Эмилс Якринс сообщил, что строители работают над решением проблем с несущими конструкциями моста. По его оценке, проблемных узлов немного. Строителям понадобятся три - четыре месяца, чтобы закончить ремонт.

Согласно договору, работы могут подорожать не более чем на 20% - это 854 тысячи евро, указал Якринс. Если дополнительные работы окажутся дороже этой суммы, то департамент объявит новый конкурс.