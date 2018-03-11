Лидер КНДР хочет заключить мирный договор с США ( )

Лидер КНДР хочет заключить мирный договор с США ( )

Пассажиры и экипаж разбившегося в Иране турецкого самолета погибли

Пассажиры и экипаж разбившегося в Иране турецкого самолета погибли

В Польше запретили торговать по воскресеньям ( )

В Польше запретили торговать по воскресеньям ( )

Советский актер Дмитрий Дорлиак-младший умер в Париже

Советский актер Дмитрий Дорлиак-младший умер в Париже

В Иране разбился турецкий пассажирский самолет ( )

В Иране разбился турецкий пассажирский самолет ( )