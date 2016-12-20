Меркель о теракте в Берлине: если виновный беженец - это трудно будет пережить (16)

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В мире | 20 декабря 2016 года, 14:53

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что если напавший на рождественскую ярмарку в Берлине окажется беженцем, народу Германии будет сложно перенести этот факт.

"Я знаю, что нам всем будет особенно сложно перенести информацию, если она подтвердится, что человек, который совершил это преступление, просил в Германии защиты и убежища", — цитирует Меркель РИА Новости.

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Она добавила, что это обстоятельство станет "отталкивающим для многих немцев, которые принимают большое участие в помощи беженцам и их интеграции в наше общество".

19 декабря в Берлине грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. По последним данным, погибли 12 человек, более 50 получили травмы различной степени тяжести.

МВД Германии признало трагедию в Берлине терактом.

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Полиция установила личность водителя, сообщает Daily Mail со ссылкой на немецких чиновников.

По информации издания, исполнителем предполагаемого теракта является 23-летний гражданин Пакистана Навед Б., приехавший в Германию в новогоднюю ночь в 2015 году с документами на чужое имя. По данным полиции, он проник в ФРГ через одну из стран Балканского полуострова.

Затем мужчина пересек немецкую границу в качестве беженца и некоторое время просил убежища, ожидая ответа миграционных органов Германии. Он жил в лагере для беженцев в берлинском аэропорту Темпельхоф. В ночь на 20 декабря выходец из Пакистана был задержан полицейскими и доставлен в участок.

По версии следствия, перед терактом он убил водителя грузовика — гражданина Польши – и сел за руль его машины, положив тело убитого на соседнее пассажирское сиденье, затем он направил 25-тонную машину на людей на берлинской ярмарке.

Как сообщалось, подобного рода теракт был совершен в июле 2016 года во французской Ницце, когда грузовик также врезался в толпу людей на Английской набережной В результате погибли 85 человек. Произошедшее было квалифицировано как теракт, ответственность за нападение на себя взяло «Исламское государство».

В свою очередь террористом, находившимся за рулём грузовика в Ницце, был француз тунисского происхождения Мохамед Лахуайедж Бухлель.

Источник: Russia Today
Комментарии 16
Таня Попова2 дня назад
Для начала-Спецслужбы Германии уже сделали заявление о том,что арест пакестанца,это ОШИБКА,теперь ищут виновного...Что касается Меркель,абсолютно лицемерное и бесстыжее заявление(озвученное спустя 15часов!спустя после трагедии) Нормальный политик и нормальная женщина прежде всего должна была заявить,что трудно ПЕРЕЖИТЬ ГИБЕЛЬ 19 ЧЕЛОВЕК И 48 РАНЕНЫХ! Хотя где тут Нормальные...
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Garik2 дня назад
Чего несет сама хоть понимает? Меркель - тот баран, который гордо ведет свою отару. И плевать, что на бойню!
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Абдула2 дня назад
Немцы, да и не только ещё не раз тебе вспомнят "добрым словом",бабуля.
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