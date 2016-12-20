Ограбление киоска в Висбадене: один человек погиб, двое получили ранения

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В мире | 20 декабря 2016 года, 15:34

В немецком городе Висбадене округа Бибрих неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter.

В полиции уточнили, что в результате стрельбы погибла женщина, еще два человека получили ранения. Женщина была оператором киоска. Тяжелые ранения получили двое мужчин — муж и племянник женщины. Они были госпитализированы.

Стрелявшему удалось скрыться с места преступления. Для поисков злоумышленника задействован вертолет.

Источник: Газета.ru
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