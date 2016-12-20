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В немецком городе Висбадене округа Бибрих неизвестный открыл стрельбу. Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter.

Was wir bestätigen können: bei dem Opfer handelt es sich um die Kioskbetreiberin. Verletzt wurden Ehemann u. Neffe. #Wiesbaden #Biebrich — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 20 декабря 2016 г.

В полиции уточнили, что в результате стрельбы погибла женщина, еще два человека получили ранения. Женщина была оператором киоска. Тяжелые ранения получили двое мужчин — муж и племянник женщины. Они были госпитализированы.

Was wir bestätigen können: bei dem Opfer handelt es sich um die Kioskbetreiberin. Verletzt wurden Ehemann u. Neffe. #Wiesbaden #Biebrich — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 20 декабря 2016 г.

Стрелявшему удалось скрыться с места преступления. Для поисков злоумышленника задействован вертолет.