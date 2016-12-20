В мире |

Мужчина, задержанный 19 декабря сразу после того, как в Берлине грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке, отрицает причастность к случившемуся, заявил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер.

По словам министра, подозреваемый приехал из Пакистана. В Германии он жил около года, а в Берлин переехал в этом феврале. Газета Berliner Zeitung утверждает, что задержанный уже успел попасть в поле зрения правоохранительных органов из-за сексуальных домогательств.

Полиция задержала мужчину вскоре после наезда грузовика на рождественскую ярмарку на площади около мемориальной церкви кайзера Вильгельма, так как считала, что именно он управлял грузовиком.

При этом глава берлинской полиции Клаус Кандт пока не уверен, что задержанный на самом деле причастен к случившемуся. "Есть сомнения в том, что именно человек был за рулем грузовика", - сказал Кандт журналистам.