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Подозреваемый в теракте на рождественском рынке в Берлине еще находится на свободе и может быть вооружен, сообщает Die Welt со ссылкой на источник в правоохранительных органах Германии.

Уточняется, что в берлинской полиции придерживаются мнения, что ранее задержанный пакистанец непричастен к теракту.

Ранее сообщалось, что полиция установила личность водителя, который за рулем грузовика протаранил толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря 2016 года, в результате чего погибли 12 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что наезд на толпу в центре Берлина был терактом.