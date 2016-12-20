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Чешская теннисистка Петра Квитова получила ножевое ранение в результате нападение неизвестного в собственном доме. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел в доме Квитовой в чешском городе Простеев.

26-летняя теннисистка получила травму руки, ее жизни ничего не угрожает. Сейчас она находится под присмотром врачей. По предварительным данным, неизвестный не планировал застать спортсменку дома.

Издание Sport.cz отмечает, что преступник попал в дом Квитовой под ложным предлогом. После нападения на спортсменку он забрал из ее дома 5 тысяч крон.

Петра Квитова — двукратная победительница «Уимблдона» (в 2011 и 2014 годах). Всего она выиграла 19 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. В 2011 году она также выиграла итоговый турнир WTA.

Квитова занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.