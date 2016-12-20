В соцсетях Daily Mail осудили за пост о "стильно одетом убийце" из Анкары (1)
В мире | 20 декабря 2016 года, 19:34
Пользователи социальных сетей раскритиковали Daily Mail за твит о "стильно одетом" убийце российского посла в Турции Андрея Карлова.
Накануне издание опубликовало на своей странице в Twitter новость о гибели Карлова с заголовком "Российского посла застрелил стильно одетый мужчина в костюме с галстуком".
Russian ambassador shot dead in Turkey by gunman screaming 'We die in Aleppo, you die here' https://t.co/29ieLQ7RKd— Daily Mail Online (@MailOnline) 19 декабря 2016 г.
Заголовок вызвал волну обсуждения в соцсетях. Многие назвали его глупым и омерзительным. Один из пользователей был настолько раздражён, что призвал редакцию удалить твиттер-аккаунт целиком.
Напомним, накануне российский посол Андрей Карлов был убит на фотовыставке в Анкаре. Нападавший выстрелил в него 11 раз.
Источник: Life.ru
Явная людоедка стильная тётя Хиля никаво не возмущала? На этой упырихе ужэ миллионы убийств, включая посла и турка.
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