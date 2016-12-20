В соцсетях Daily Mail осудили за пост о "стильно одетом убийце" из Анкары (1)

фото

В мире | 20 декабря 2016 года, 19:34

Пользователи социальных сетей раскритиковали Daily Mail за твит о "стильно одетом" убийце российского посла в Турции Андрея Карлова.

Накануне издание опубликовало на своей странице в Twitter новость о гибели Карлова с заголовком "Российского посла застрелил стильно одетый мужчина в костюме с галстуком".

Заголовок вызвал волну обсуждения в соцсетях. Многие назвали его глупым и омерзительным. Один из пользователей был настолько раздражён, что призвал редакцию удалить твиттер-аккаунт целиком.

Напомним, накануне российский посол Андрей Карлов был убит на фотовыставке в Анкаре. Нападавший выстрелил в него 11 раз.

Источник: Life.ru
Комментарии 1
роланд 1 день назад
Явная людоедка стильная тётя Хиля никаво не возмущала? На этой упырихе ужэ миллионы убийств, включая посла и турка.
Ответить