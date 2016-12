В мире |

Пользователи социальных сетей раскритиковали Daily Mail за твит о "стильно одетом" убийце российского посла в Турции Андрея Карлова.

Накануне издание опубликовало на своей странице в Twitter новость о гибели Карлова с заголовком "Российского посла застрелил стильно одетый мужчина в костюме с галстуком".

Russian ambassador shot dead in Turkey by gunman screaming 'We die in Aleppo, you die here' https://t.co/29ieLQ7RKd