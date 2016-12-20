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В сети появилась видеозапись, на которой запечатлены последние минуты жизни посла России в Турции Андрея Карлова, убитого 19 декабря в Анкаре. В почти двухминутный ролик также попал 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, расстрелявший дипломата из пистолета.

На записи видно, как Алтынташ, находясь позади Карлова, ходит из стороны в сторону и готовится к совершению преступления. В конце он достает пистолет и стреляет.

Слышны девять выстрелов, однако, как сообщает Hürriyet, турецкие судмедэксперты установили, что нападавший стрелял 11 раз. Девять из 11 пуль остались в теле Карлова, две остальные прошли навылет и, по-видимому, затем попали еще в нескольких пострадавших.

После ликвидации Алтынташа посол без признаков жизни был госпитализирован. Медики попытались реанимировать его, но дипломат скончался.