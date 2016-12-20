Последние минуты жизни посла Карлова и его убийцы попали на видео (8)

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В мире | 20 декабря 2016 года, 18:21

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлены последние минуты жизни посла России в Турции Андрея Карлова, убитого 19 декабря в Анкаре. В почти двухминутный ролик также попал 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, расстрелявший дипломата из пистолета.

На записи видно, как Алтынташ, находясь позади Карлова, ходит из стороны в сторону и готовится к совершению преступления. В конце он достает пистолет и стреляет.

Слышны девять выстрелов, однако, как сообщает Hürriyet, турецкие судмедэксперты установили, что нападавший стрелял 11 раз. Девять из 11 пуль остались в теле Карлова, две остальные прошли навылет и, по-видимому, затем попали еще в нескольких пострадавших.

После ликвидации Алтынташа посол без признаков жизни был госпитализирован. Медики попытались реанимировать его, но дипломат скончался.

Комментарии 8
Albina Krizanovska1 день назад
Подло и низко стрелять в спину безоружного человека.В честном бою слабо было?Проиграли.Теперь так низко опустились со своей местью.
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Диана Лысенко1 день назад
Это просто ужасно.....
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ТТ1 день назад
Эрдоган дрочила голимый!До сих пор не контролирует нихрена!
Чуть в ранние времена это объявление ВОЙНЫ!
Русаки вы блеадь,гусары или терпилы?Вы можете защитить своих хоть где-нибудь?
Я про латуртастан молчу -не могёте!
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