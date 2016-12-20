В мире |

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн обратился к властям Филиппин с призывом начать расследование заявлений президента страны Родриго Дутерте, который ранее сообщал о совершенных им в прошлом убийствах. Об этом сообщается на сайте ООН.

«Заслуживающие доверия и независимые расследования должны быть снова срочно начаты по делу об убийствах в Давао (городе, мэром которого Дутерте был с 1988 по 2016 годы — «Газета.Ru») , а также в связи с шокирующим количеством убийств, произошедших в стране с момента прихода к власти Дутерте», — заявил комиссар ООН.

Аль-Хусейн добавил, что для любой судебной системы должно быть немыслимым не начать расследование и судебное разбирательство, когда кто-то открыто признался в том, что является убийцей.