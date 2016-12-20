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Берлинская полиция отпустила мужчину, задержанного по подозрению в том, что он управлял грузовиком, врезавшимся 19 декабря в толпу посетителей рождественской ярмарки в Берлине.

Местные правоохранительные органы не сумели найти подтверждений тому, что именно он был за рулем грузовика. Таким образом, розыск водителя продолжается.

Ранее глава берлинской полиции открыто выражал сомнение в том, что задержанный действительно имеет отношение к случившемуся.

Немецкая пресса со ссылкой на источники утверждала, что в неофициальных беседах полиция и вовсе называет задержание мужчины ошибочным.

В связи с этим журналисты обращали внимание на то, что настоящий преступник может до сих пор находиться на свободе. Не исключено, что он вооружен.

Нападение на посетителей рождественской ярмарки в Берлине произошло 19 декабря в 22:14 по московскому времени. Грузовик врезался в толпу на площади около мемориальной церкви кайзера Вильгельма и проехал по территории ярмарки около 50-80 метров.

Немецкие власти считают, что грузовик был направлен в толпу людей умышленно. Число погибших в результате нападения составило 12 человек. Еще 48 человек получили ранения, состояние 18 из них оценивается как тяжелое.