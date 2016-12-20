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Пользователи «ВКонтакте» в ближайшее время смогут вести прямые трансляции. Они будут осуществляться через приложение VK Live, которое появится в открытом доступе в ближайшие дни. Об этом сообщает газета The Ekb-room.ru.

Как отметил представитель соцсети Евгений Красников, трансляции смогут вести и обычные пользователи на своих страницах, и администраторы в сообществах.

В этом случае ролики будут отображаться либо на странице пользователя, либо в сообществе.

Данное приложение позволит монетизировать ряд проектов в социальной сети. Так, зрители трансляций смогут переводить денежные средства на счет их авторов. При этом предусмотрено перечисление неких процентов на счет соцсети.