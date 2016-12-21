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Дочь самого титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся заявила, что не хочет возвращаться в Россию из Лондона: в британской столице она работает моделью.

Столь бурное нежелание появляться на родине 18-летняя девушка объяснила неприязнью к соотечественникам, а в родной стране она в последнее время чувствует себя неуютно.

"Я не люблю Россию. Только в России используют людей. Это ужасно. Я думаю, так везде, но в России это происходит постоянно! Я делаю карьеру в другой стране, мною должны гордиться. Меня спрашивают, почему я ненавижу Россию? Конечно, я ненавижу Россию! Я хочу, чтобы моя страна гордилась мной, но вы не гордитесь мной, а только сплетничаете! Я не люблю российскую ментальность: люди заботятся больше о себе, чем о других. Если ты звезда, тебя ненавидят, тебя не любят, о тебе сплетничают!" - сказала Алеся Кафельникова на английском языке на видео, опубликованном в соцсетях.

Также она призналась, что в Лондоне она ездит на метро и живет на 10 фунтов в день, так как ей не помогают родители.

"Я чувствую себя одинокой, у меня нет друзей в Лондоне. Мои родители не помогают мне деньгами, квартирой или машиной. Я езжу на метро, живу с другими моделями и трачу 10 фунтов в день. Все думают, что если у меня богатые родители, то они мне помогают. Это не так", - приводит ее слова Life.

Фото: скриншот Instagram/ @alesyakaf