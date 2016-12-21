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Число пострадавших в результате отравления спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник» в Иркутске выросло до 104 человек.

Как передает РИА Новости, об этом в среду, 21 декабря, сообщила пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Татьяна Шкурская.

По ее данным, 60 человек умерли, 42 находится в шести местных больницах, одному пациенту стало лучше, и его выписали. Представитель российского Минздрава подчеркнула, что в ночь на 21 декабря в медучреждениях умерли двое пострадавших.

В рамках уголовного дела о массовом отравлении арестованы 11 человек, об этом заместитель начальника УМВД РФ по Иркутску Герман Братчиков заявил на совещании комиссии по ЧС.

«По делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске арестованы на 21 декабря 11 человек», — цитирует его доклад информагентство.

По словам Братчикова, во всем городе в круглосуточном режиме изымают контрафактную продукцию.

20 декабря сообщалось о задержании девяти местных предпринимателей и их работников, торгующих пеной для ванн на иркутских рынках. Еще около 100 человек были допрошены как свидетели. В итоге следователи выяснили, что в регионе давно налажена нелегальная продажа настойки для употребления в качестве алкоголя.

17 декабря в Иркутске и области началось массовое отравление поддельным спиртосодержащим косметическим средством «Боярышник». Местный минздрав заявил, что причиной стал содержащийся в средстве для ванн менанол, хотя на этикетке был заявлен этиловый спирт.

Было возбуждено дело по статье УЕ РФ «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». В регионе ввели режим ЧС. 21 декабря в Иркутске был объявлен днем траура.