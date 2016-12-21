В мире |

Турция в числе ряда других стран поддержала резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Россия названа "страной-оккупантом". О результатах голосования сообщила в своем Twitter украинская миссия в ООН.

В опубликованном дипломатами списке указана статистика по голосованию за резолюцию, которую поддержали 70 стран, а 26 выступили против.

Среди государств, поддержавших антироссийский документ, кроме Турции, оказались США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, страны Прибалтики, Грузия, Молдавия, Румыния, Малайзия, Саудовская Аравия и другие.

Против резолюции, кроме РФ, выступили Китай, Индия, Сербия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Сирия, ЮАР, Иран, Боливия, Филиппины, КНДР и другие. 77 стран решили воздержаться.

Хто і як голосував за українську резолюцію щодо #Крим'у / Who and how voted on #Ukraine-sponsored draft resolution concerning #Crimea. pic.twitter.com/9MGj9i7gX0 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 20, 2016

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о правах человека в Крыму.

Комментируя итоги голосования, вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что голосование Белоруссии против резолюции ООН по Крыму было для Украины "ножом в спину".

"Что касается позиции Беларуси, то мы расцениваем это как нож в спину. Мы благодарим белорусскую сторону за независимую площадку в Минске и мы ценим это. Но независимая площадка должна быть независимой на всех позициях, а не ангажированной игрой на одну сторону", - приводит слова Геращенко "Украинская правда".

Вице-спикер заявила, что Минск "будет следующим", если Киеву не удастся отстоять свою независимость. При этом она обратилась с призывом к белорусским властям "уважать право Украины" на защиту своей независимости и суверенитета. К тому же политик раскритиковала не поддержавшие резолюцию Армению и Казахстан.

"Мы уважаем право Армении и Казахстана на их особые взаимоотношения с Российской Федерацией, мы все понимаем. Но и наши друзья в дружественных нам Казахстане и Армении должны понимать, что сегодня Украина, украинский народ и украинская армия воюет не только за нашу независимость. Мы отстаиваем право всех постсоветских стран иметь независимую внешнюю политику и мы должны это доносить до наших партнеров", - отметила Геращенко.