Турция в числе ряда других стран поддержала резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Россия названа "страной-оккупантом". О результатах голосования сообщила в своем Twitter украинская миссия в ООН.

В опубликованном дипломатами списке указана статистика по голосованию за резолюцию, которую поддержали 70 стран, а 26 выступили против.

Среди государств, поддержавших антироссийский документ, кроме Турции, оказались США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, страны Прибалтики, Грузия, Молдавия, Румыния, Малайзия, Саудовская Аравия и другие.

Против резолюции, кроме РФ, выступили Китай, Индия, Сербия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Сирия, ЮАР, Иран, Боливия, Филиппины, КНДР и другие. 77 стран решили воздержаться.

