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Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова было не терактом, а "возмездием за преступления Владимира Путина" в Сирии, считает обозреватель New York Daily News Герш Кунтцман.

По словам автора статьи, он не из тех, кто "льет слезы" по российскому послу, а кроме того, удивлен, что убийство не произошло еще несколько месяцев назад.

Как утверждает обозреватель, Карлов был "воплощением" политики, в рамках которой "сбрасывались бомбы, убивающие детей", "истребители разрушали целый город", а "сирийский безумец" Башар Асад получал помощь в своей кровопролитной кампании. Теперь "правосудие свершилось", заявляет колумнист.

По утверждению обозревателя, после того как он узнал о смерти Карлова, он вспомнил об убийстве немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году, которого застрелил еврейский студент.

Немецкий дипломат, конечно же, "не был невинной жертвой" – в глазах многих он был воплощением "гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии", продолжает автор.

Как считает обозреватель, Карлов в Турции не был дипломатом – он был "солдатом", и не имеет значения, где он погиб — "на поле боя у Алеппо или в галерее в Анкаре".

"Его убийца был тоже солдат – не террорист, заметьте, а солдат. Террористы убивают невинных людей, врезаются на грузовиках в рождественские ярмарки или на самолетах в небоскребы. Солдаты убивают таких же солдат", — пишет Кунтцман.

Андрей Карлов был убит в понедельник в открытии выставки в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил в спину российскому послу, ранения оказались смертельными. По свидетельству очевидцев, убийца вошел в помещение в деловом костюме и галстуке и был принят за охранника дипломата. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Внешнеполитические ведомства многих стран осудили убийство посла, российский МИД квалифицирует произошедшее как теракт.