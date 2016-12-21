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В мексиканском городе Тультепек сегодня произошел взрыв на рынке пиротехники.

По последним данным, в результате погибло 29 человек, 72 человека получили ранения различной степени тяжести. В результате произошедшего большинство торговых точек было уничтожено.

В числе раненых оказались 25 женщин и 10 детей. Причины трагедии пока обнародованы не были. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, отмечает ТАСС.

Acuden 10 ambulancias de @CruzRojaEM con 50 paramédicos al incendio en el mercado de cohetes de #Tultepec. pic.twitter.com/N0VucD83GE — Cruz Roja Mexicana (@CruzRoja_MX) December 20, 2016

Руководитель аварийно-спасательных служб Тультепека Исидро Санчес заявил, что причиной взрыва стало отсутствие необходимых мер безопасности.

Этот город считается одним из признанных центров Мексики по части производства пиротехники. Сам рынок Сан-Паблито, где произошел взрыв, является крупнейшим рынком подобной специализации. В момент происшествия на нем находилось порядка 2 тысяч человек, так как в канун католического рождества многие покупают пиротехнику, отмечает РИА Новости.

Взрыв произошел в одном магазине, однако затем сдетонировали изделия у других продавцов. Пиротехника разлеталась в разные стороны, достигнув автостоянки. Уничтожено порядка 290 магазинов из 300. Взрывы вызвали панику у местных жителей, многие из которых покинули свои дома.