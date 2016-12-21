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Правительственная комиссия Боливии по итогам расследования авиакатастрофы самолета с игроками и персоналом бразильского клуба «Шапекоэнсе» пришла к выводу, что виновником аварии был пилот Мигель Кирога, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на GloboEsporte.

По данным СМИ, пилот отклонился от запланированного маршрута, из-за чего самолету не хватило топлива для завершения полета. Самолет врезался в гору на скорости 250 км/ч. Расследование показало, что квалификация пилота не соответствовала необходимым требованиям для осуществления такого полета.

Кирога не имел достаточного количества летных часов, был плохо знаком с самолетом, а при трудоустройстве мог предоставить начальству ложные данные о своей квалификации.

«Что касается этого трагического события, то прямая ответственность лежит на предприятии LaMia и пилоте», — приводит агентство ABI заявление министра общественных работ Боливии Клароса, представившего на пресс-конференции результаты расследования инцидента, проведенного его ведомством.

В связи с катастрофой арестован бывший представитель авиарегулятора Боливии Густаво Варгас Вильегас по обвинению в том, что он злоупотребил своим влиянием, когда выдал лицензию разбившемуся в Колумбии боливийскому самолету.

Также арестован его отец и глава авиакомпании LaMia Густаво Варгас Гамбоа. Оба подозреваемых отрицают свою вину.

Кроме того, глава юридического департамента министерства общественных работ Ленни Касерес сообщила, что было открыто дело в отношении сотрудницы Управления аэропортов и вспомогательных служб аэронавигации (Aasana) Боливии Селии Кастедо, обвиняемой в недобросовестном исполнении обязанностей.

По версии следствия, она не сообщила вышестоящему руководству о том, что у самолета Lamia может не хватить топлива для выполнения запланированного маршрута, отмечает ТАСС.

Ранее Кастедо попросила убежища в Бразилии. По ее словам, в Боливии ей угрожали и оказывали давление, чтобы она поменяла подготовленный перед вылетом самолета Lamia отчет, в которым содержались замечания к рейсу.

Как уже сообщалось, самолет авиакомпании Lamia рухнул в районе местечка Эль-Гордо недалеко от муниципии Ла-Унион (департамент Антиокия) 28 ноября. На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". В авиакатастрофе выжили шесть человек. Согласно основной версии, причиной трагедии стало отсутствие у самолета необходимого запаса топлива.