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На сегодняшний день хороших эротических фильмов не существует, а вот порнографические фильмы находят своего зрителя. Об этом, а также о том, как создавался первый советский эротический фильм, радио Baltkom рассказала сценарист, кинодраматург, руководитель творческой сценарной мастерской ВГИКа Мария Хмелик.

Мария Хмелик, автор сценария фильма "Маленькая Вера", в котором впервые в истории советского кинематографа был показан половой акт, считает, что современные режиссеры не умеют делать качественное эротическое кино.

"Сейчас вообще очень скучно фильмы смотреть. Все они о том, как люди едят и как люди трахаются… Скучное и унылое зрелище, на самом деле. Поэтому, понимающие режиссеры уже стараются избегать таких сцен. Темп фильмов настолько изменился, что об эротических фильмах и речи быть и не может", - сказала Хмелик.

Она также отметила, что сегодня порнография является очень развитой индустрией, и у порнографичеких фильмов - множество поклонников.

"Что касается порнографии, то она может быть и искусством в зависимости от того, как она снята , и как работают актеры. Эти фильмы тоже находят своего зрителя и у них есть свои фанаты, которые в них ориентируются и знают, какие фильмы более захватывающие и интересные", - рассказала Хмелик.

Сценарист уточнила, что не считает эротическим фильм "Маленькая Вера", хотя из-за присутствующей в нем откровенной сцены попытки не допустить выход картины на экраны были.

"Я не считаю фильм эротическим - там просто присутствуют сцены секса. Нас, правда, пытались немного ограничить, но это все рассосалась, и фильм вышел таким, каким мы его задумали. Например, директор киностудии имени М.Горького изначально выступал против выхода картины, однако за нас заступилась прогрессивная общественность, которая призвала оценить другие достоинства фильма, а не зацикливаться на эротике. В итоге фильм стал проходным", - рассказала Хмелик.

Она также сказала, что при написании сценария не использовала западные аналоги.

"Наверное, какое-то влияние на меня бессознательно оказал фильм "Последнее танго в Париже". А вообще, финальная сцена "Маленькой Веры" не была заранее прописана, она возникла спонтанно", - рассказала Хмелик.

Напомним, что 21 декабря на радио Baltkom прошел эфир на тему "Эротика и порнография".