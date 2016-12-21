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У следствия по делу о нападении в Берлине появился новый подозреваемый. Как сообщает портал Spiegel Online, полиция ищет выходца из Туниса, который оставил удостоверение личности под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика.

Новый подозреваемый - уроженец тунисского города Фум-Татавин, 1992 года рождения, сообщает портал со ссылкой на источник в полиции.

Удостоверение, которое подозреваемый оставил в грузовике, было подтверждением статуса беженца, сообщил источник Spiegel.

Нападение на посетителей рождественской ярмарки в Берлине произошло 19 декабря в 21:14 по латвийскому времени. Грузовик врезался в толпу на площади около мемориальной церкви кайзера Вильгельма и проехал по территории ярмарки около 50-80 метров.

Немецкие власти считают, что грузовик был направлен в толпу людей умышленно. Число погибших в результате нападения составило 12 человек. Еще 48 человек получили ранения, состояние 18 из них оценивается как тяжелое.

На пассажирском сиденье грузовика полиция обнаружила мертвого человека. Водителя в машине не оказалось - он скрылся сразу после инцидента.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная во многих странах экстремистская группировка "Исламское государство".