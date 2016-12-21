Теракт в Берлине: в деле новый подозреваемый - выходец из Туниса (1)

фото

В мире | 21 декабря 2016 года, 15:13

У следствия по делу о нападении в Берлине появился новый подозреваемый. Как сообщает портал Spiegel Online, полиция ищет выходца из Туниса, который оставил удостоверение личности под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика.

Новый подозреваемый - уроженец тунисского города Фум-Татавин, 1992 года рождения, сообщает портал со ссылкой на источник в полиции.

Удостоверение, которое подозреваемый оставил в грузовике, было подтверждением статуса беженца, сообщил источник Spiegel.

Нападение на посетителей рождественской ярмарки в Берлине произошло 19 декабря в 21:14 по латвийскому времени. Грузовик врезался в толпу на площади около мемориальной церкви кайзера Вильгельма и проехал по территории ярмарки около 50-80 метров.

фото

Немецкие власти считают, что грузовик был направлен в толпу людей умышленно. Число погибших в результате нападения составило 12 человек. Еще 48 человек получили ранения, состояние 18 из них оценивается как тяжелое.

На пассажирском сиденье грузовика полиция обнаружила мертвого человека. Водителя в машине не оказалось - он скрылся сразу после инцидента.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная во многих странах экстремистская группировка "Исламское государство".

Источник: BBC Russian
Комментарии 1
Alex1 день назад
Ну грустно за немцев .Незаслуженно,ни за что, пойти на ярмарку и...погибнуть.Франция ,Шарли,ночной клуб,Ницца...Что общего ?Два дурака - Оланд с Меркель.Сугубо личное мнение.Досюсюкались.Но случилось,уже факт.А что там с 600 заявлений об изнасиловании господа немцы?Затихарили? Убрали изо всех своих подручных "СМИ" ?Я так считаю это продолжение глупости .А впереди Рождество ,Новый год .Что делать будете ?Бетонными блоками перекроете Берлин,Гамбург,Дрезден ?Варвары однажды уже разрушили Великий Рим.К Вам пришли варвары ,надо что-то делать !Но ваше гейропское сообщество в том виде ,"коллегиальном" бесполезно и беспомощно ,вот главный недостаток вашей дерьмократии - Вы бессильны,Вы опутаны той дерьмократической ахинеей ,на которой и построили пирамиду МММ в виде евроколхоза 28ми .Нужен один сильный мужик и всего-то .Желаю успехов!
1
Ответить