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Российский фильм "28 панфиловцев" попал в "Дайджест дезинформации" Евросоюза, в котором указывается, что история, рассказанная в кино, может быть недостоверной.

Meduza ранее сообщила, что Российское военно-историческое общество наградило режиссера Андрея Шальопа премией "За верность исторической правде" за его последний фильм о Второй мировой войне "28 панфиловцев".

В октябре "Дайджест дезинформации" сообщил, что еще в 1948 году в Советском Союзе было проведено расследование, показавшее, что некоторые элементы этой истории являются мифом, отмечается в отчете.

Когда история, легшая в основу фильма, была поставлена под сомнение, министр культуры России Владимир Мединский сказал: "[даже] если бы эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего - это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, мрази конченные".

Государственный архив России ранее опубликовал доклад главного военного прокурора СССР Николая Афанасьева, в котором говорится, что история о подвиге 28 панфиловцев не соответствует действительности и является вымыслом сотрудников газеты "Красная звезда".

В фильме представлены действия бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова, которые держали оборону у разъезда Дубосеково и 16 ноября 1941 года отражали атаки немецких танков, прорывавшихся к Москве.

Еженедельный "Дайджест" – аналитический отчет, подготовленный Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей, EEAS East StratCom Task Force.

Фото: кадр из фильма