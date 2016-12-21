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Мишель Обама, супруга президента США Барака Обамы, пообещала оказывать избранному лидеру страны Дональду Трампу посильную помощь. Об этом она рассказала в интервью ведущей Опре Уинфри в телешоу на канале CBS.

«Невзирая на наши чувства до выборов, для здоровья нации важно, чтобы мы поддержали верховного главнокомандующего. Если будущий президент будет нуждаться в нас, мы сделаем все возможное для его успеха — потом что если успешным будет он, успешной будет и вся страна», — пояснила она.

11 ноября, через два дня после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, Мишель Обама встретилась с его супругой Меланией. Мишель и Мелания поговорили о воспитании детей, после чего Обама провела для Трамп экскурсию по президентским апартаментам, и женщины присоединились к мужьям, которые в это время беседовали в Овальном кабинете.

За день до этого сам Барак Обама встретился с Дональдом Трампом. В ходе беседы с действующим президентом избранный глава государства обсудил много вопросов, включая ряд проблемных. Обама в свою очередь оценил встречу как «великолепную».

Накануне встречи Обама заявил, что сделает все для успеха Трампа на посту главы государства. «Мы все болеем за его успех в объединении страны и лидерстве [в США]», — подчеркнул президент.

Дональд Трамп приступит к исполнению своих обязанностей после намеченной на 20 января инаугурации.