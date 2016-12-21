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Немецкая газета Bild опубликовала фотографию подозреваемого в причастности к теракту с наездом грузовика на толпу в Берлине 19 декабря.

Издание уточняет, что полиция нашла связь мужчины из Туниса с терактом в Берлине.

Sie entdeckten seine Papiere im LKW. Die Polizei fahndet bundesweit nach dem Islamisten Anis A. https://t.co/dI3iEbayF8 pic.twitter.com/ulYgJkJYkx — BILD (@BILD) 21 декабря 2016 г.

Ранее сообщалось, что в кабинете грузовика было найдено удостоверение личности на имя гражданина Туниса. Документ, владельцем которого является 23-летний Анис А., был найден под водительским сиденьем. Также следователи обнаружили следы борьбы в кабине.

«По-видимому, террорист достал нож, нанес несколько ударов, когда поляк (находящийся в кабине грузовика) держался за руль автомобиля, борясь за свою жизнь», — сказал источник.

Как отмечает издание, данные вскрытия 37-летнего Лукаша У., который был в кабине грузовика вместе с террористом, показали, что он был еще жив в момент совершения теракта.

Мужчина сидел в кабине, в то время как грузовик направился в толпу. Издание отмечает, что после остановки грузовика террорист застрелил Лукаша У. и скрылся с места происшествия. Полиция нашла труп в кабине водителя.